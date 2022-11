Delaporte tiene un podcast - Felicidad

¿Qué es la felicidad? ¿Cómo sabes si la has encontrado si no se puede describir más que un puñado de sensaciones y no tiene, color, ni olor y existe solo en el mundo de los conceptos? Vamos a intentar describirla con canciones, con nuestras experiencias, junto a María Rangel, nuestra Road manager que ha sido muy partícipe de nuestra felicidad e infelicidad a lo largo de estos años de gira.