DELAPORTE tiene un podcast - Ep1: los mitos del amor romántico

En este episodio vamos a hablar de todas esas creencias que consideramos ciertas porque nos fusilan constantemente con que ellas son verdad y que, sin embargo, no solo no son la verdad si no que, además, pueden llegar a ser muy tóxicas por la presión y las expectativas que generan. Desde el amor a lo Disney de “viviremos juntos por siempre” a canciones que hablan de que el amor es poseer y normalizar los celos, vamos a dar un repasito a algunas creencias y vamos a reventar algunas de estas ideas que, francamente, molestan.

Temas:

No One - Alicia Keys

Almeno Tu Nell' Universo - Mia Martini

MIA - Bad Bunny, Drake

Every Breath You Take - The Police

El Anillo - Jennifer López

Sin Ti No Soy Nada - Amaral

Halcyon & On - Orbital, Jon Hopkins Remix