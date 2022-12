Delaporte tiene un podcast - Amor bueno

Invitamos a Diego Barrazas desde México a hablar sobre el amor sano. Sobre letras de amor que hace crecer. Elegimos precisamente hablar con él porque tuvimos el placer de participar en su podcast, DEMENTES, hace unos meses y queríamos profundizar con Diego en este tema. Hablamos del amor real para nosotros. Del amor que no posee y no quiere cambiar al otro. Del amor que respeta al 100% al ser humano que tiene delante. Del amor que apoya y acompaña el crecimiento del otro aunque existan cosas que no nos gusten. Del amor paciente, tolerante, humilde y respetuoso.