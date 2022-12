Sainz: "Cuando has ganado el Dakar lo único que te motiva es volverlo a ganar"

Carlos Sainz, triple campeón del Dakar, afronta su decimocuarta participación en el rally más duro del mundo con la ambición del primer día. La palabra que más ha repetido durante esta entrevista a RTVE ha sido "ganar", a tan sólo dos semanas de que de comienzo el Dakar 2023.

"La ambición, como no podia ser de otra forma, es ganarlo. Cuando lo has ganado lo unico que te motiva es volverlo a ganar. Si me sobra algo es imaginación, es esa pasión, ese es sueño de conseguir los objetivos. De pequeño soñaba con correr, soñaba que iba a hacer un Mundial y mi sueño hoy por hoy es ganar el cuarto Dakar".