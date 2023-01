Corazón - Shakira suelta la bomba y los famosos reaccionan

Si anoche no te quedaste esperando hasta la madrugada para escuchar la nueva canción de Shakira, seguro que la has buscado nada más despertarte esta mañana. Si no te habías enterado, lo has hecho al llegar al trabajo, porque hoy no se habla de otra cosa. Ni siquiera la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha causado tanto revuelo. El nuevo tema de la artista colombiana con Bizarrap ha conseguido opacar al resto de noticias del día. Sabíamos que la letra iba a estar plagada de indirectas, pero Shakira ha superado las expectativas. La sesión 53 es un dardo envenenado a su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. Ataques explícitos que no solo han hecho alusión al exfutbolista, también a su actual pareja, Clara Chía.

En redes todo el mundo opina sobre la nueva canción de Shakira, incluso algunos de los rostros más conocidos. ¿Qué opinan los famosos sobre la venganza de la cantante colombiana? Aitana ha sido una de las primeras en reaccionar en Twitter, donde ha declarado fan de la artista. Ella cree que Shakira no ha podido ser más clara: "En TikTok me salen vídeos de 'analizamos las indirectas'... ¿Qué indirectas?". Lo mismo opina el actor de la serie Paquita Salas, Brays Efe: "No sé de qué indirectas habláis, yo me he enterado de que la novia de Piqué se llama Clara por la canción, literalmente".