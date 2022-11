Kiko Rivera: ¿qué tiene que hacer en su vida tras sufrir un ictus?

Kiko Rivera lo ha hecho con premeditación y con toda la alevosía que le da querer desmentir a quienes dicen que no se está cuidando después de sufrir un ictus. El hijo de Isabel Pantoja ha aprovechado la audiencia masiva de las redes sociales para recalcar que su vida ha cambiado: "Fue el mayor susto de mi vida y realmente pensé que de ésta no salía", asegura en su directo de Twitch. Ha rechazado una suculenta exclusiva y en streaming ha contado a sus seguidores de primera mano que se ha tomado este aviso de la vida en serio y que se está cuidando al fin. Deja atrás sus malos hábitos tras sufrir un ictus: "He dejado de fumar, como muy sano y hago deporte a diario. Además, estoy en tratamiento con mi fisioterapeuta y he empezado un tratamiento con mi psicóloga", ha dicho en sus primeras declaraciones.