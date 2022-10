Corazón - Irene Rosales habla del estado de salud de Kiko Rivera

Hacía tiempo que Kiko Rivera no ocupaba las portadas y los titulares de la prensa rosa. Eso se ha acabado hoy. Y la noticia no es que haya tenido una nueva trifulca con su madre, no. Se trata de un caso de salud: el hijo de Isabel Pantoja ha ingresado de urgencia en un hospital de Sevilla tras sufrir un ictus a las 03.00 horas en la madrugada del 21 de octubre. "Ha sido un pequeño ictus, por suerte ha sido un pequeño susto, y está todo controlado. Yo estoy preocupada, claro, pero a la vez tranquila, porque es un hombre fuerte", dice Irene Rosales a las puertas del hospital sevillano.

A lo largo del viernes se dijo que Isabel Pantoja había salido de Cantora para ir a ver a su hijo al hospital, pero finalmente las informaciones fueron otras: "Kiko todavía no ha podido hablar con su madre, porque no tiene el móvil en la habitación. ¡Ahora tiene que descansar!", dijo Irene Rosales. La tonadillera ha hablado con ella y se encuentra esperando en Sevilla para poder ir a verlo ya que por las medidas COVID solo dejan acceder a una persona por paciente: "De momento solo estoy yo en la habitación para que esté tranquilo y no le suba la tensión. Le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí. Sé que va a estar al lado de Kiko", añadió a su salida del hospital, desmintiendo que Kiko hubiera sufrido una crisis de ansiedad al saber que su madre planea visitarlo