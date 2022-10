XIII Concurso de Cortos RNE - Paki y yo - RTVE.es

Dirigido por Clara Elisa Barahona. Sinopsis: Hace tres años Carla Rodríguez fue diagnosticada a tener un compañero de por vida, de un momento a otro su vida cambió por completo y solamente con el tiempo fue capaz de encontrar un nuevo sentido. Cada mañana se mira en el espejo y repite como si de un ritual se tratara: "Hoy no me voy a quejar, hoy no me voy a quejar, hoy no me voy a quejar". Fuerza, automotivación y tenacidad son algunos de los principales pilares en su vida, levantarse de tantos terremotos no ha sido sencillo pero algo está claro; seguirá(n) adelante hasta que uno de los dos no pueda más.