XIII Concurso de Cortos RNE - Desconectados

Dirigido por Neus Medina. Sinopsis: En una calle con mucho tráfico se cruzan varios personajes que están desconectados de realidad a través del móvil. Marisa (32) busca trabajo a través de una app en un lugar lejano, cuando al lado de su casa hace días que se observa un cartel donde se ofrece trabajo. Carlos (30) Está tan obsesionado con una chica que no conoce y con la que habla desde una aplicación de citas que choca con el coche, no se da cuenta de que se cruza con una vecina a la que le gusta y la acaba atropellando. Un ejecutivo de cruza con un mendigo con el que tropieza mientras enviando dinero a una ONG. Finalmente la chica que está enamorada de Carlos cruza sin mirar mientras está mirando un curso de riesgos laborales. El chico horrorizado baja del coche y todos los demás se acercan y conectan con la realidad pero no actúan. Es una niña la que observa que el mundo adulto se ha quedado paralizado y reacciona llamando por teléfono a urgencias.