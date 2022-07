El español Jonathan Castroviejo, segundo de la novena etapa del Tour de Francia, lamentó no haberse lanzado antes a la caza del luxemburgués Bob Jungels, que acabó imponiéndose, y dijo que está "contento con el rendimiento pero un poco disgustado por el resultado". "No tengo muchas oportunidades de entrar en las fugas, la última vez fue en el Giro de hace unos años. Además siento ya el desgaste de los primeros días, en los que he tenido que trabajar mucho en las etapas del viento", señaló el gregario del Ineos, que consiguió su mejor resultado en el Tour. "Creo que si la etapa hubiera tenido un kilómetro más le habríamos pillado", aseguró Castroviejo, que hizo la última parte de la etapa junto a su compatriota Carlos Verona.