Alejandro Valverde (Movistar), afronta su última Vuelta a España. "Para mí un buen resultado sería que acompañe la salud, que no haya caídas, y si luego puedo gano una etapa ya sería la leche, seria muy bonito. Y poder ayudar al equipo", ha dicho Valverde en Utrecht, donde este viernes comienza la carrera. De las grandes, "la Vuelta es la que más me gusta con diferencia. He disfrutado mucho en la carrera de casa, del cariño del público, y este año también la quiero disfrutar, y para ello trataré de hacerlo lo mejor posible", ha explicado en la rueda de prensa en vísperas del inicio de la competición. El equipo confía en que su experiencia de dos décadas como profesional sirva de apoyo para Enric Mas, afectado en lo personal y en lo deportivo tras la crisis que sufrió en el Tour de Francia. "He hablado con Enric, pero de ese tema hay que hablar lo justo. Le he aconsejado que esté tranquilo, él tiene buena forma física y clase, que esa no se pierde de un día a otro. Son momentos difíciles en el deporte y en la vida personal, a mí me pasó lo mismo y de eso se sale perfectamente. Le veo más tranquilo y confiado, además la Vuelta es una carrera más tranquila que el Tour". Finalmente, sobre la necesidad del Movistar de lograr puntos UCI para evitar el descenso de categoría, Valverde admitió que es un asunto latente, pero que tampoco debe obsesionar. "Al final el tema está ahí, pero hay que centrase en lo deportivo y olvidarnos de eso. No está bien equilibrado el reparto de puntos en las diferentes carreras y nos está dando quebraderos de cabeza, pero lo salvaremos con solvencia", indicó.

​Vuelta a España 2022 en directo, del 19 de agosto al 11 de septiembre en La 1, Teledeporte y RTVE Play