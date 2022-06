Mo Katir se ha proclamado por primera vez campeón de España de atletismo al aire libre al imponerse este sábado en la final directa de los 5.000 metros. Tras su éxito, el atleta afincado en Mula (Murcia) se ha reivindicado al tiempo que ha criticado a las instituciones: "Antes cuando ganaba un campeonato no me daban la medalla. Han sido tantos años esperando la nacionalidad, que ha tardado cinco años, que he perdido campeonatos europeos y mundiales por culpa de esto. Pero gracias a mi paciencia he podido cambiar lo negativo en positivo", ha dicho a RTVE el plusmarquista español de los 1.500 y los 5.000. "Seguro que voy a dar la cara en el Europeo y el Mundial por mi país. Ahora seguro que nadie me va a poder parar", ha añadido Katir.