Erik Harley, contra els excessos de l'arquitectura: "No sempre es construeix per millorar la vida de tothom"
- El creador del concepte de 'pormishuevismo' defensa una arquitectura al servei de les persones
- On i quan veure 'Nous guerrers', el nou programa presentat per Erik Harley
Què hi ha darrere dels grans projectes arquitectònics? A quines necessitats responen i a qui beneficien? El divulgador i crític d'arquitectura Erik Harley defensa una manera d'entendre l'urbanisme que va més enllà de l'estètica i posa el focus en la funció social dels edificis i en el cost econòmic de les grans construccions.
En una entrevista amb Gemma Nierga al Cafè d'idees, amb la participació del periodista Víctor Amela, el presentador de Nous Guerrers, de La 2Cat, reflexiona sobre els excessos arquitectònics de les darreres dècades i reivindica una de les facetes menys conegudes d'Antoni Gaudí: la seva preocupació per les condicions de vida dels treballadors.
El 'pormishuevismos' arquitectònic
Harley ha popularitzat el terme 'pormishuevismos' per denunciar els excessos urbanístics i arquitectònics a Espanya. El concepte s'inspira en la pel·lícula Huevos de oro (1993), dirigida per Bigas Luna i protagonitzada per Javier Bardem, que interpreta un ambiciós constructor alacantí dels anys noranta.
Malauradament, no sempre es construeix per millorar la vida de tothom
Amb aquest terme, Harley critica els projectes arquitectònics que responen més a l'ego dels seus impulsors que a les necessitats de la ciutadania. "No sempre es construeix per millorar la vida de tothom", lamenta el divulgador.
Entre els exemples que posa hi ha la Torre Miramar de València, una rotonda amb un mirador des del qual no es pot veure el mar perquè els edificis del davant impedeixen la visió. Sense sortir de la capital valenciana, Harley també qüestiona el cost de la Ciutat de les Arts i les Ciències, obra de Santiago Calatrava, un projecte que, segons apunta, ha suposat una despesa de 1.300 milions d'euros públics.
Jo mai faig una crítica estètica
El divulgador aclareix que el problema no és si els edificis li agraden o no. "Jo mai faig una crítica estètica", assegura Harley, que recorda que els gustos canvien amb el pas del temps. Les obres de Gaudí, avui reconegudes arreu del món, també van ser objecte de burla i de crítiques quan es van construir.
Harley desconeix si d'aquí a cent anys es valorarà l'obra de Calatrava de la mateixa manera que ara es valora la de Gaudí, però espera que es continuï qüestionant el seu cost. Una de les grans diferències entre els dos arquitectes, assenyala, és que Gaudí treballava per a clients privats, mentre que bona part de les obres de Calatrava s'han finançat amb diners públics.
El Gaudí més social
En ple Any Gaudí, Harley recorda que, tot i que habitualment s'associa l'arquitecte amb les grans fortunes de la burgesia catalana, un dels seus primers projectes va ser un encàrrec d'una cooperativa obrera: la Nau Gaudí de Mataró.
La preocupació de l'arquitecte pels treballadors també es pot apreciar, segons el divulgador, a La Pedrera, on va dissenyar habitacions lluminoses i tranquil·les per a les minyones, perquè era qui tenia una tasca real a la casa, apunta Harley.
Harley destaca també que Gaudí ja aplicava criteris de sostenibilitat que avui són molt presents en l'arquitectura, com la reutilització de materials, l'ús de ceràmica i vidre per al trencadís o el fet de treballar amb artesans i professionals de proximitat.
Què ens expliquen els edificis?
Quan passeja pel carrer, Harley es fixa en les façanes i es pregunta qui hi viu, qui va construir els edificis i en quines circumstàncies es van aixecar.
"L'arquitectura és una disciplina artística que ens permet entendre'ns a nosaltres mateixos", explica.
Actualment, el divulgador organitza una dotzena de rutes per diferents ciutats espanyoles en què analitza projectes com la Ciutat de les Arts i les Ciències de València o la Ciutat de la Cultura de Galícia.
Preguntat per on portaria a Gemma Nierga i Víctor Amela a Barcelona, Harley ho té clar: a Montjuïc, per conèixer la transformació urbanística que va viure la ciutat amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992. Nascut el 1993, bromeja que sempre ha tingut la sensació d'haver arribat tard a la festa.