Per què la neu és blanca?
L'ALTAVEU
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El meteoròleg de L'Altaveu, Marc Redondo, resol un dels grans misteris de cada hivern: per què la neu és blanca si està formada per aigua congelada i l'aigua és transparent?
L'explicació és senzilla: la seva pròpia estructura fa que la neu dispersi la llum en totes direccions. Aquesta és la clau per entendre per què els paisatges nevats adquireixen aquest característic color blanc.
La llum del sol està formada per tots els colors de l'espectre visible. Quan arriba a la neu, penetra entre els milions de petits cristalls de gel que la formen i es reflecteix i es dispersa repetidament en les seves superfícies. Com que tots els colors es dispersen pràcticament de la mateixa manera, es barregen i els nostres ulls perceben el resultat com a blanc. Tal com explica Redondo, «la suma de tots els colors de l'espectre visible dona com a resultat el blanc».
La suma de tots els colors de l'espectre visible dona com a resultat el blanc
En canvi, el gel transparent pot adquirir tonalitats blavoses quan s'acumula en grans gruixos, com passa a les glaceres. Això es deu al fet que absorbeix més fàcilment les longituds d'ona corresponents als colors vermellosos que les blaves.
Així doncs, la neu no és blanca pel material de què està feta, sinó per la manera com la seva estructura interactua amb la llum i en dispersa tots els colors.