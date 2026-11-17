La misteriosa desaparició de Charles Thomas, llegenda del bàsquet
- El documental Temps Mort, nominat als Emmy Internacionals, reconstrueix la desaparició de Charles Thomas, estrella del Barça de bàsquet dels anys setanta
- La desaparició de Thomas va donar peu a tota mena d'especulacions sobre el seu destí, des d'un possible assassinat a Nova York fins a una mort per sobredosi
Als documentals de Fèlix Colomer mai paren de passar coses. Són emocionants, divertits, dramàtics i tenen girs argumentals molt impactants. Temps Mort no n'és una excepció: està nominat als Emmy Internacionals com a millor documental esportiu. El llargmetratge explica la misteriosa desaparició de qui aleshores era una estrella del bàsquet, Charles Thomas. Colomer visita Punts de Vista per explicar els detalls més significatius d'una història molt intrigant que "compta amb fins a sis girs de guió", segons relata el director.
Desapareix la gran estrella
Colomer va conèixer la història de Charles Thomas, un jugador afroamericà que aleshores formava part de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona, i sentia que havia d'explicar-la. Era la gran estrella del Barça i del bàsquet espanyol de l'època. Tothom l'estimava i l'admirava perquè, tal com explica Colomer, tenia una capacitat atlètica que li permetia fer "uns salts que mai ningú havia vist a Espanya". Fins que un dia Thomas va desaparèixer de manera inesperada. "Va deixar d'anar als entrenaments i, al cap d'un temps, va arribar la notícia que Thomas havia mort", explica Colomer.
L'inici de la fi
Una lesió al genoll va marcar l'inici de la decadència professional i personal de Thomas. El jugador va entrar en una espiral autodestructiva en saber que ja no tornaria a assolir el seu millor nivell a causa d'una mala recuperació. Aquesta frustració també la va traslladar a casa. La seva dona va haver de fugir amb els seus dos fills a causa de les discussions constants que mantenien. Tot plegat el va portar a malviure. El 1976, el Barça el va cedir al Manresa, però en aquesta etapa Thomas ja flirtejava amb les drogues i el seu rendiment era decebedor.
El crac afroamericà va intentar recuperar la seva família, però no ho va aconseguir. El Manresa el va acomiadar després que es negués a jugar un partit contra el Joventut de Badalona i desobeís les ordres de l'entrenador. Aquell va ser el seu últim partit de Thomas com a jugador professional i, d'aquesta manera, va quedar també exclòs del món del bàsquet.
A partir d'aquell moment, quan tothom va deixar de creure en ell, Thomas va perdre ràpidament el contacte amb els amics i coneguts que havia fet en el món de la pilota taronja. Ningú no en sabia res fins que va començar a especular-se que havia estat assassinat a Nova York el 1980, en un tiroteig per venjança, o que havia mort per una sobredosi.
La trucada que ho canvia tot
El documentalista Fèlix Colomer explica que, quaranta anys més tard, durant la pandèmia del coronavirus, quan tothom ja donava per fet que Thomas era mort, el seu millor amic al Barça, Norman Carmichael, va rebre una trucada: "Soc el Charles, estic viu, m'han donat per mort". Era Thomas, que confirmava que continuava viu.
Soc el Charles, estic viu, m'han donat per mort
El film Temps Mort tracta precisament de "saber què ha passat durant aquests quaranta anys i per què no n'ha dit res ni als seus fills", indica Colomer. El director assegura que tenen enregistrades les primeres trobades presencials amb Charles Thomas i que han pogut descobrir on viu. Amb 79 anys, Thomas es troba en una residència d'Amarillo, a Texas, en cadira de rodes i amb les cames amputades. Però quin camí havia recorregut fins a arribar a aquella situació?
Alcohòlic i sensesostre
La seva fugida de Catalunya va tenir com a destinació terres nord-americanes. Thomas relata al documental que va viure com a sensesostre a Nova York, on va tenir problemes amb l'alcohol. La seva missió diària, setmanal o mensual era trobar una nova llar, i va mantenir aquest estil de vida durant vint anys, passant molt de fred. Fins que, un bon dia, va conèixer un home d'Amarillo que li va recomanar la residència on viu actualment.
Dues infermeres, la clau del renaixement
Les seves cames havien quedat molt malmeses pel fred que havia patit al carrer durant la seva etapa com a sensesostre i per una greu infecció provocada per un accident laboral mentre treballava en la construcció. El van haver d'amputar i no li va quedar cap altra opció que instal·lar-se a la residència. Per distreure's, explicava a les infermeres les seves anècdotes com a jugador de bàsquet. Les treballadores, intrigades per les històries de Thomas, investigaven a través de Google i, un dia, l'exjugador els va mencionar el nom de Carmichael.
Les sanitàries van contactar amb l'antic company de Thomas, que, d'entrada, es pensava que es tractava d'una broma de mal gust. Però, a mesura que les infermeres li anaven oferint detalls, Carmichael començava a encaixar les peces del trencaclosques. El documental de Colomer també mostra les converses amb els familiars de Thomas, amb qui va poder reconnectar a través de Carmichael. La història de Charles Thomas és, segurament, el Temps Mort més llarg i dur de la història.