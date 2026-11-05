Sor Lucía Caram: els ulls del Vaticà a Ucraïna
Pla seqüència
- La monja Sor Lucía Caram explica la seva tasca humanitària a Ucraïna i la seva relació amb el papa Francesc
- Àngel Llàcer parla sobre la seva relació amb la fama
La monja Sor Lucía Caram s'ha convertit en un símbol i en una de les veus més visibles de l'Església compromeses amb les causes socials arreu del món. Ha impulsat nombroses iniciatives per ajudar les persones més vulnerables, especialment els infants afectats per la guerra d'Ucraïna. La seva història també està marcada per una estreta relació amb el papa Francesc, que li va demanar expressament que "fos els seus ulls en la guerra d'Ucraïna", segons explica la religiosa al programa Pla seqüència.
Ucraïna: 48 viatges en plena guerra
Sor Lucía Caram explica que la seva tasca d’acollida de refugiats d'Ucraïna va començar l’any 2015, rebent persones que fugien dels conflictes i buscaven un lloc segur. Anys més tard, amb l’inici de la invasió russa, Caram recorda especialment la pregària que van fer a l’església per donar resposta a aquella nova situació. Un moment que va marcar l’inici d’una nova etapa de compromís i solidaritat.
Sor Lucía ha convertit Ucraïna en una de les principals prioritats de la seva tasca humanitària. Segons comenta, en el moment de la gravació del programa presentat per Jordi Basté havia viatjat 48 vegades al país i n'ha fet deu més a la frontera amb Romania.
La seva implicació l'ha portat a reunir-se fins a tres vegades amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que el novembre de 2025 li va lliurar la medalla del mèrit de la Princesa Olga, en reconeixement a la seva gran feina. La fundació del convent de Santa Clara, a la qual pertany la monja, ha contribuït a fer arribar vehicles, medicaments, generadors, equipament quirúrgic i un hospital mòbil.
Ucraïna necessita armes per defensar-se
Segons les dades verificades de l'ONU, més de 17.600 civils han mort des de l'inici de la invasió, dels quals 800 són nens. S'han de sumar també les baixes dels més de 60.000 soldats. La religiosa defensa que Ucraïna necessita suport per protegir la seva població i reivindica el seu dret de tenir armament: "Ucraïna necessita armes per defensar-se."
Papa Francesc: una relació més enllà de la mort
El papa Francesc va ajudar econòmicament Sor Lucía perquè desenvolupés la seva tasca humanitària a Ucraïna. Des que Jorge Mario Bergoglio va arribar al pontificat, els dos argentins van mantenir una relació molt estreta. La monja assegura que el pontífex va confiar en ella des del primer moment. "El papa va voler que fos els seus ulls en el tema de la infància a Ucraïna", recorda Sor Lucía.
El Papa va voler que fos els seus ulls en el tema de la infància a Ucraïna
Tant era la confiança del papa en la religiosa, que segons revela Caram, la va incloure en el seu testament. Li va deixar diners per continuar la missió humanitària a Ucraïna, un quadre, una ampolla de vi i un CD amb la dedicatoria de Roberto Benigni, l'actor i director de La vida es bella.
Després de la mort del pontífex, el Vaticà ha continuat donant suport al projecte de Sor Lucía. El papa Lleó XIV va signar un paper perquè continués l'ajuda i inlclús va beneir una caravana d'ambulàncies impulsada per ajudar la població ucraïnesa.