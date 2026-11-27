Ahora que la paz ha vuelto a las cocinas de La Promesa gracias a que Simona y Candela se habían reconciliado parece que Tomasa ve peligrar sus planes de destruir a las persona que quiere su hermana Petra. Tras intentar separar a las dos cocineras llegando al punto de que la señora García ha hecho una prueba para abandonar el palacio, que ambas vuelvan a ser las grandes amigas que siempre han sido no ha gustado nada a la señora Arcos, que no ha dudado en volver a la carga con sus comentarios malintencionados. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de hacerlos directamente delante de una de ellas, está propagando entre los miembros del servicio mentiras que María Fernández le ha hecho saber a Simona. ¿Quieres saber de qué se trata? Continúa leyendo que te lo contamos.

Tomasa vuelve a malmeter entre Simona y Candela

María Fernández está colocando las sábanas en el armario cuando Simona se acerca a ella para comentarle algo: "Quería pedirte que no le recuerdes a Candela lo del puesto de trabajo en el palacio de los barones de Buena Esperanza". La doncella y la cocinera hablan sobre que todavía no hay una respuesta, y la señora Martínez le confiesa que a su amiga no le hace ningún bien que sus compañeros le estén recordando eso.

Sin embargo, tras este favor que Simona le dice a María está que hace mucho tiempo que hizo la prueba, y todavía no hay respuesta, por lo que hay más posibilidades de que no hayan cogido a la cocinera de La Promesa, y puede que nunca le den una respuesta. "Yo no quiero meter el dedo en la yaga, pero ahora que parece que asume que no la han cogido, creo que lo mejor es dejarlo estar", dice la señora Martínez.

Simona solo quiere proteger a Candela, pues aunque se han reconciliado y siguen con sus peleíllas de siempre, serán amigas hasta la muerte: "Por eso me preocupa que si estamos constantemente recordando este punto, se lo tome como un fracaso y se hunda creyéndose una inútil". Por su parte, María le promete que no sacará el tema, aunque la doncella si quiere hablar de algo en confianza. Le parece raro que no le hayan dicho nada, y que es posible que la señora García lo hiciera rematadamente mal, algo que Simona niega y defiende a su amiga: "No, no, Candela tiene recursos. Lo pudo hacer más o menos bien, pero no rematadamente mal".

"Pero si fue renegá y cabreada como una mona... todos sabemos que doña Candela con malas pulgas no da pie con bola", dice María Fernández, algo que extraña a Simona y le pregunta de dónde se ha sacado esa teoría tan rebuscada. La doncella guarda silencio, pero ante la insistencia de la cocinera termina confesando: "Tomasa lo va diciendo por ahí. No se lo quería contar porque me parece bien feo e igual era un chisme. Tomasa piensa que no han cogido a doña Candela porque hizo la prueba fatal debido a que discutió con usted la noche de antes y no pegó ojo".

Simona no da crédito a lo que está escuchando, pues las dos estuvieron toda la noche cocinando animadamente, pero eso es lo que la señora Arcos va contando: "Tomasa dice que se lo inventó (lo de las perdices) para no reconocer que habían estado discutiendo. Aunque yo creo que usted nunca mentiría en algo así". La cocinera se va calentando poco a poco repitiendo una y otra vez que nunca discutieron: "Esa mujer no debería ir malmetiendo e ir soltando mentiras por ahí".

¿Se enfrentará Simona a Candela por los rumores falsos que está difundiendo? ¡No te pierdas los próximos episodios de La Promesa para descubrirlo!