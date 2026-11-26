Isabel Rubio ha visitado Sebúlcor, Segovia, para conocer a Nacho y Silvia, cofundadores de Veer, una empresa dedicada a producir cerveza vegana de forma artesanal. Además, al producir esta cerveza ecológica se aplica un modelo de economía circular donde no se desperdicia nada. Un proceso que vamos a conocer en profundidad en Aquí la Tierra.

Reutilización de envases

Uno de los gestos más especiales de esta producción es la reutilización de envases. Nacho y Silvia se encargan de recoger las botellas vacías de los clientes, para lavarlas en sus instalaciones y volver a rellenarlas, reduciendo así el impacto ambiental del vidrio.

Elaboración artesanal

Para elaborarla se utiliza malta de origen 100% ecológico con diferentes grados de tostado. Se muele la semilla para romper el grano y liberar el azúcar interior, pero sin llegar a pulverizarlo en harina.

Después se utiliza una máquina adaptada que sirve como macerador, donde mezclan la malta molida con agua caliente para extraer el azúcar y obtener mosto. Posteriormente se añade el lúpulo ecológico de la zona. Las flores que utilizan contienen lupulina, un polvo amarillo, que aporta propiedades antisépticas, conservantes naturales y el amargor característico.

En muchas de las recetas añaden levadura de panadería para realizar la fermentación y, además, confiere aromas y sabores muy particulares.

El uso de residuos como compostaje

El sobrante de la cebada y la malta tras extraer el azúcar se denomina bagazo. Esto se mezcla con serrín obtenido de un aserradero local de un pueblo cercano. En ocasiones se usa también en esta mezcla ceniza o carbón para enriquecer la fórmula. Con esto se obtiene un compost resultante rico en materia orgánica y microorganismos, utilizándose para fertilizar la tierra.

Así, el proceso cierra el círculo completo. Lo que empieza siendo grano en la tierra, se transforma en cerveza y sus sobrantes vuelven al suelo para seguir creando vida.

Aprende con Aquí la Tierra

No te pierdas de domingo a viernes a las 20:30h en La 1 y RTVE Play, Aquí la Tierra. El programa, presentado por Jacob Petrus y Marc Santandreu, te ayuda a recorrer el país, a conocer oficios olvidados, cofradías gastronómicas, razas de animales, recetas y mucho más. Por eso, no te puedes perder tu cita terrícola diaria en Radiotelevisión Española.