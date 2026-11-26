El decimocuarto programa de Control Central ha contado este jueves con la participación de Carlota Corredera, que ha conversado con Ángela Fernández y David Andújar desde Torrespaña sobre La vida sin ellas, su documental centrado en los huérfanos y huérfanas de la violencia de género y en las familias que se hacen cargo de ellos. Durante la entrevista, la comunicadora ha anunciado que el documental ya puede verse íntegro en RTVE Play y ha explicado cómo nació el proyecto tras dos años de investigación.

"Cuando se acaba el minuto de silencio, ¿qué pasa?"

Corredera ha señalado que el propósito de La vida sin ellas es dirigir la atención hacia una realidad que suele quedar fuera del foco mediático una vez pasa el primer impacto. "Cuando se acaba el minuto de silencio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esas vidas? Y lo que pasa en esas vidas es que sigue habiendo mucho dolor y mucho drama y que ellos denuncian que se han sentido y se sienten muy solos", ha explicado en el programa.

La periodista ha contado que ha tenido que aprender a poner distancia emocional ante testimonios de enorme dureza, al tiempo que ha agradecido a las familias participantes que revivan imágenes de archivo y su dolor para ayudar a quienes vengan detrás. Asimismo, ha relatado que descubrió el Fondo de Becas Florida Cazorla mientras preparaba Hablemos de nosotras, junto a David Insua, y que decidió financiar el documental con sus propios ahorros para dar voz a estos menores y lograr que viera la luz en RTVE.

Cómo se cronometran los debates electorales

El programa ha abordado también el cronometraje de los debates electorales de RTVE con Sara Gutiérrez, presidenta del Comité de Jueces de la Federación de Atletismo de Madrid (FAM), y Víctor Martínez, juez de la federación. Ambos han aclarado que su denominación oficial es jueces, aunque en ocasiones actúen como jueces-árbitros en las competiciones.

Víctor Martínez ha detallado que en la sala de cronometraje cada juez sigue a un candidato en pantalla y maneja tanto el sistema informático de cronometraje como un cronómetro manual de respaldo. "En nuestro caso, como cada uno nos fijamos en una persona, simplemente nos teníamos que fijar si esa persona hablaba o no hablaba. Con lo cual, si hay dos personas hablando a la vez, al final los dos cronómetros corren a la vez", ha explicado. También ha apuntado que una palabra aislada apenas se contabiliza, pero si se encadenan dos o tres palabras ya corre el tiempo, y que en intervenciones en catalán con traducción optaba por fijarse en los labios para saber cuándo hablaba su candidato.

Por su parte, Sara Gutiérrez ha señalado que la clave está en mantener la concentración en su portavoz y estar atenta a gestos como tomar notas o subrayar para no perder el ritmo. Ambos han coincidido en que, aunque es la primera vez que cronometran un debate político, su experiencia en la pista facilita adaptarse rápido, con la diferencia de trabajar aquí con cuenta atrás en lugar de tiempo ascendente.

En bucle y visita a vestuario con Irene Ramírez

Además, Ángela Fernández y David Andújar han comentado el anuncio de los presentadores de las Campanadas de RTVE, el estreno de El escondite con Grison y el cuarto capítulo de Rumis en RNE Audio. Tras las entrevistas, Irene Ramírez se ha colado en el departamento de vestuario de RTVE para buscar piezas singulares del archivo de la casa.

En Control Central, Ángela Fernández y David Andújar toman el control de la televisión y repasan los contenidos más actuales, pero también aquellos que forman ya parte de la memoria colectiva de la televisión. Además, cuentan con la colaboración de la guionista y cómica Irene Ramírez que se mete, de manera literal, en todos los rincones. ¡Disfruta de Control Central los martes y jueves a las 20 horas en RTVE Play!