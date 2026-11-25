Ángel Carmona vuelve a abrir las apuestas: ¿Qué banda se esconde detrás del telón? Este miércoles, 25 de noviembre, Mañana Más Late le pasa la pregunta al público. Antes de que suene la primera nota, Ángel Carmona abrirá una urna con las apuestas de quienes están en el plató. Después llegará la primera pista, una versión de Gimme! Gimme! Gimme! de ABBA con la que los invitados sorprenderán a todos.

Hajar Brown y Luna Pamies, lo que cabe en un minuto

Dos vecinas se encuentran a escondidas en una esquina y solo tienen un minuto para hablar. De esa situación parte En un minuto, la obra de Inmaculada Alvear que las actrices Hajar Brown y Luna Pamies presentan en el programa. Carmona hablará con ellas de la convivencia, de los prejuicios que afloran al ponerse en el lugar de sus personajes y de lo que cambia cuando se pasa de un rodaje a un escenario. Para Pamies, nominada al Goya, es su primera experiencia en el teatro.

Las actrices con Ángel Carmona en Mañana Más Latet

Teo Lucadamo, de La bola negra al rap en directo

Teo Lucadamo se sentará con Carmona para hablar de cómo se metió en la piel de Frasquito, un militar en La bola negra, la película de los Javis. También habrá hueco para sus proyectos musicales, de Mistake Music a Estrellas del Rap Nacional, y para una de sus aficiones. Carmona le pondrá un antifaz y le retará a reconocer al tacto varias figuras hechas con piezas de LEGO.

Antes del cierre musical, Antonio Vicente aparecerá con un carrito de la compra, varias capas de jerséis y un calendario del fin del mundo. Según su personaje, los miércoles toca temer a la inteligencia artificial y los jueves, al cambio climático. Al fin y al cabo, anunciar el apocalipsis es el negocio familiar y conviene tener organizada la semana.

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