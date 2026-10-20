Cómo asistir de público a 'Mañana Más Late', con Ángel Carmona: formulario para conseguir tu entrada

La nueva temporada de Mañana Más arranca muy pronto en RTVE Play. El equipo de Ángel Carmona y Antonio Vicente regresa como late night en un show semanal con actuaciones en directo, sorpresas y la posibilidad de asistir como público que ahora pasa a llamarse Mañana Más Late. Una oportunidad única para formar parte del espectáculo. ¿Quieres vivir una grabación desde dentro? ¡Te contamos cómo participar!

Para solicitar tus entradas, tendrás que rellenar el formulario de asistencia (más abajo) y enviar un correo con tus datos personales. Estos son los pasos para participar como público y acompañar al equipo en esta nueva etapa del programa.

Grabaciones: cada jueves a las 12:00h

Si quieres acompañarnos, envía tu nombre completo, DNI y teléfono de contacto a la dirección produccion.irtve@rtve.es [con asunto: PÚBLICO MAÑANA MÁS] y el equipo de RTVE Play te confirmará enseguida la asistencia al programa.

Todos los JUEVES, a las 12.00 horas (inicio de grabación)

En Avenida Radio Televisión 4 , Edificio Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón, (Madrid)

, Edificio Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón, (Madrid) Debes llegar antes de las 11.30 h

Imprescindible rellenar el formulario de asistencia

Puedes acudir por tu cuenta, en vehículo propio o en transporte público. Una vez allí, solo quedará dejarse llevar por el show. El espacio de grabación contará con un aforo para 80 personas. En caso de que haya más peticiones que entradas disponibles, ganarán los más rápidos, los que antes envíen su correo.

* RTVE no se hará cargo de los gastos derivados de participar como público (desplazamientos, alojamiento, alimentación...).

<a href="https://form.rtve.es/view.php?id=734063" title="Asistencia de público a Mañana más">Asistencia de público a Mañana más</a>

¿Dónde y a qué hora se graba?

Las grabaciones tendrán lugar todos los jueves a las 12:00 horas, en los estudios de Prado del Rey, en Madrid. Cada programa tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos. Para asistir, será necesario llegar a las instalaciones de RTVE a las 11:30 horas. Ten en cuenta este horario al organizar tu desplazamiento.

Ángel Carmona y Antonio Vicente estrenan plató con público y musíca en directo en 'Mañána Más Late't

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