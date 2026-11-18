El nuevo artefacto de Ángel Carmona en sigue en marcha, apostando por la música en directo y con banda sorpresa abriendo cada nuevo show. Tras estrenarse con Siloé, este miércoles, Mañana Más Late sube a su escenario a una banda que está dando mucho de qué hablar en la escena nacional. Rock de guitarras, con estribillos que al segundo ya resuena en tu cabeza, ¿os imagináis quien estará detrás de biombo este miércoles?

La cita es este miércoles 18 de noviembre en EN PLAY, después de La Revuelta. Ángel Carmona y Antonio Vicente volverán a jugar con el público a adivinar quién toca al otro lado. Al arrancar el programa solo se verán las siluetas de los músicos, que harán suya una canción de las de antaño, en una versión sorprendente. La identidad del grupo se guarda incluso para quienes están en el plató, así que desde casa se puede jugar con las mismas pistas que desde la primera fila.

Anni B Sweet presenta 'Alegría' en directo

La segunda actuación de la noche sí tiene nombre. Anni B Sweet visita el programa para presentar Alegría, su quinto álbum de estudio, recién reconocida con el Premio El Ojo Crítico 2026 de RNE en la categoría de Música Moderna. En las doce canciones de Alegría se cruzan el pop, el rock y la psicodelia, con ecos del tropicalismo brasileño de Gal Costa y Caetano Veloso. Sobre todo ello nos habla en Mañana Más Late.

Anni B SweetAnni B Sweet

Berta Prieto, la decadencia de una ghostwriter en 'Segunda temporada'

La actriz Berta Prieto, a la que muchos conocimos por la rompedora Autodensa, se sentará con Carmona y Vicente para hablar de Segunda temporada, la nueva serie de Filmin que coescribe y protagoniza. Prieto vuelve a trabajar con el director Miguel Ángel Blanca para contar la historia de Paula, una escritora que, después de despuntar con su primera novela, acaba ganándose la vida escribiendo para otros. Su último encargo es la biografía de Lil Rogelio, una vieja gloria del trap que acaba de salir de la cárcel.

La actriz Berta Prieto ('Segunda temporada') con Antonio Vicente y Ángel Carmona en 'Mañana Más Late't

Además, Toño Pérez regresa al programa con una nueva entrega de Antoñologías. para explicar porque Mañana Más puede salir de la radio, pero la radio nunca podrá salir de Mañana Más. Y todo ello junto con la banda residente, que acompañará los momentos musicales de una noche que, como en el estreno, empieza con una pregunta para el público: ¿Cuánto tardaréis en reconocer a quienes están detrás del biombo?

Mañana Más Late, también en RNE Audio

Todos los miércoles, después de La Revuelta, en EN Play, el canal de RTVE Play. Y, si eres de los que te sumaste a la familia de Mañana Más en RNE, no te preocupes porque puedes seguir disfrutando del programa en su versión audio. Disfruta de todos los programas donde y cuando quieras en la app de RNE Audio.