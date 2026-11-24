Control Central arranca con supersticiones y buen humor donde Ángela Fernández y David Andújar bautizan la entrega como el programa "12 más 1" para espantar cualquier mal augurio y recibir a Mel Ömana. La cantante canaria se suma a la charla tras su paso por el Benidorm Fest para hablar de su música, su energía en el escenario y la realidad económica y emocional que hay detrás de sacar adelante un proyecto independiente.

La cara real de ser artista y el "techo canario"

Durante la entrevista, Mel Ömana explica cómo nació su formato documental, al que define como un videoblog en el que muestra tanto la alegría y el "enrale" como los momentos de ansiedad o las dificultades del día a día. La artista se sincera sobre lo que implica autofinanciarse desde sus inicios grabando en casa y desmonta la idea de que las cifras digitales se traduzcan automáticamente en beneficios: "Invertimos mucho más dinero de lo que se gana", señala al hablar del coste de los videoclips y la promoción, además de recordar la exigencia de llevar también sus propias redes sociales.

Asimismo, repasa su canción Condena, nacida de experiencias vitales y de aprender a querer mejor, y valora lo que supuso el Benidorm Fest para romper el llamado "techo canario" en la industria, reflexionando sobre la fuga de talento hacia la Península para poder abrirse camino. Junto a Irene Ramírez y un plátano canario, la invitada participa además en un juego para puntuar qué expresiones, costumbres y guiños suman o restan "aura canaria" en el plató.

De 12.000 euros devueltos a The Winner y Valle Salvaje

Además, el programa comenta la historia de Jairo, un barrendero de Algarrobo que devolvió un sobre con 12.000 euros encontrados durante su jornada laboral, y charlan sobre supersticiones y trucos para recuperar objetos perdidos, con la aparición de Irene Ramírez y el ritual de San Cucufato. A ello se suma el repaso de Cristina Barco a Valle Salvaje tras su segunda nominación a los Emmy Internacionales, detalla el beso público de Alejo y Luisa, con la irrupción de Irene Ramírez y su pizarra para intentar aclarar tramas y parentescos.

En Control Central, Ángela Fernández y David Andújar toman el control de la televisión y repasan los contenidos más actuales, pero también aquellos que forman ya parte de la memoria colectiva de la televisión. Además, cuentan con la colaboración de la guionista y cómica Irene Ramírez que se mete, de manera literal, en todos los rincones. ¡Disfruta de Control Central los martes y jueves a las 20 horas en RTVE Play!