Bailar de forma regular mejora la salud cardiovascular (es un ejercicio aeróbico), fortalece huesos y músculos, estimula la memoria, fomenta la coordinación y reduce el estrés y la ansiedad. Así se ha demostrado en numerosos estudios, centrados en personas que acuden a clases, academias o salas de baile con regularidad, pero no necesariamente a clases regladas o con afán profesional. Similares efectos se han apreciado en las personas con discapacidad, para las que existen metodologías específicas y múltiples posibilidades de disfrutar del baile.

Cómo nos lo montamos Cómo nos lo montamos - E3 - ¡Con mucho arte! rne audio

En este tercer episodio de Cómo nos lo montamos, Ana Gómez investiga cuán accesible es el baile para las personas con discapacidad. ¿Existen salas y locales adaptados? ¿Cómo siguen la música las personas sordas? Y las que no ven, ¿cómo se aprenden los movimientos?

Carla y Paula son educadoras en la Fundación También, donde imparten clases de danza inclusiva para personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades físicas. Según explican, las coreografías se pueden adaptar a lo que necesita cada alumno y, además, existen estrategias para trabajar el movimiento, la coordinación, la postura…

El PsicoBallet de Maite León

"A veces no tiene sentido adaptar el baile", sino pensar qué "puede aportar la persona desde su discapacidad". Este es el espíritu de la metodología de flamenco inclusivo que el coreógrafo, bailaor y pedagogo José Galán imparte en Sevilla. Enseña a alumnos ciegos, sordas, en silla de ruedas, con discapacidad intelectual… Como sus capacidades sensoriales, de movimiento y cognitiva son muy distintas, cada uno baila flamenco a su manera, pero todos conocen los palos, sienten la música y el cante y lo interpretan con su corporalidad.

Beneficios para todos

Lola, una de sus alumnas ciegas, describe cómo se aprende los pasos y cómo trabaja en clase. Con todo, ella se queda con los beneficios emocionales y sociales que el flamenco inclusivo le aporta a nivel personal.

Paula y Carla también destacan las mejoras cognitivas, relacionales y de control corporal que sus alumnos consiguen gracias a la danza. Beneficios, a fin de cuentas, iguales para cualquier bailarín, tenga o no discapacidad.

Cada martes, en RNE Audio

Cómo nos lo montamos es un podcast original de RNE Audio que habla sobre la discapacidad en primera persona y desde el humor, aunque sin dejar de denunciar las barreras físicas, sociales y culturales que aún existen y que dificultan la inclusión del colectivo.

Está pensado para personas poco familiarizadas con el mundo de la discapacidad. Su objetivo: descubrirles que, aquellas situaciones que les parecen increíbles, en realidad no lo son (o por lo menos, no tanto).

Escrito y presentado por Ana Gómez Quintana, de la dirección del podcast y de su edición de guion se han encargado Raquel Martín Alonso y José Javier Hernández Bravo. El diseño de sonido corre a cargo de Juan Luis Martín, y la producción es obra de Helena Muñoz. Cada martes habrá un nuevo capítulo, que puedes escuchar en RNE Audio.