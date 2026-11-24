Cuatro invitados, distintas trayectorias vitales y una pregunta que invita a mirar hacia nuestro pasado para entender el presente. Miguel Ángel Revilla, Cristina Almeida, Baltasar Garzón y José Manuel García-Margallo se sientan a la mesa de Gonzalo Miró en la tercera entrega de La cena de los idiotas. A través de sus recuerdos, experiencias personales y reflexiones, los invitados recorren algunos de los episodios que han marcado la historia reciente de España. De las libertades conquistadas tras el franquismo a los problemas a los que se enfrentan las nuevas generaciones: ¿realmente antes se vivía mejor?

La cena de los idiotas La cena de los idiotas - Programa 3: ¿Antes se vivía mejor? (Miguel Ángel Revilla, Cristina Almeida, Baltasar Garzón y José Manuel García-Margallo) ¿De verdad se vivía mejor antes? Gonzalo Miró charla con Miguel Ángel Revilla, Cristina Almeida, Baltasar Garzón y José Manuel García-Margallo. rtve play

¿Quiénes se sientan a la mesa?

Fue juez de la Audiencia Nacional, magistrado y una de las figuras más reconocidas y controvertidas de la justicia española. Conocido internacionalmente por impulsar la investigación de los crímenes del franquismo y defender la justicia universal, Baltasar Garzón ha dedicado buena parte de su trayectoria a la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Ahora llega a La cena de los idiotas dispuesto a compartir y descubrirse más allá de los tribunales, en una mesa donde la historia, la memoria y la democracia serán el hilo conductor de la velada.

Junto a Garzón se sienta García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación durante el gobierno de Mariano Rajoy, diputado en las Cortes Generales y eurodiputado durante más de dos décadas. Una de las voces más reconocibles del Partido Popular entre la opinión pública y un profundo conocedor de la política nacional e internacional.

Luchadora incansable, feminista y firme defensora de las libertades, Cristina Almeida ha hecho de la justicia y la igualdad las grandes causas de su vida. Su compromiso nació en los últimos años del franquismo, cuando, desde la abogacía, alzó la voz contra la represión y defendió los derechos de quienes no podían hacerlo. Abogada y referente para varias generaciones de mujeres, su recorrido personal y profesional es también el reflejo de la historia de un país que sigue conquistando derechos.

Y si hay alguien que sabe convertir cualquier conversación en una gran historia, ese es Miguel Ángel Revilla. Expresidente de Cantabria, fundador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y uno de los rostros más populares de la televisión, lleva décadas recorriendo los platós y los escenarios de la política española con su particular manera de contar las cosas.

Gonzalo Miró, junto a los invitados del programaYolanda Rodríguez Soria (La cena de los idiotas)

Miguel Ángel Revilla: “La vivienda es el problema número uno de España”

Aunque pueda resultar sorprendente, esta vez, Revilla no ha llevado anchoas a La cena de los idiotas. Sin embargo, ha llevado consigo un objeto que retrata bien algunos de los años más oscuros de la historia de nuestro país: la cartilla de racionamiento. “Yo bajaba nueve kilómetros cada día para recoger cien gramos de tocino y medio kilo de alubias”, cuenta. Y añade: “Donde se pasó hambre fue en las ciudades. En los pueblos teníamos vacas y gallinas, pero en la ciudad no tenían qué comer”, explica con seriedad mientras repasa sus años de juventud.

Gonzalo Miró le lanza una pregunta: ¿Por qué crees que hay gente que piensa que se vivía mejor antes? Para responder, Revilla alude a sus recuerdos de niñez y recuerda con tristeza la dura enseñanza y los abusos que vivieron quienes estudiaron durante el franquismo. “Por aquel entonces, si te equivocabas, te pegaban con una regla”, cuenta. Y señala: “Mi hermano Jaime casi pierde un ojo porque un cura le dio un puñetazo cuando tenía once años”.

Por último, el que fue presidente de Cantabria termina haciendo referencia al problema de la vivienda. “Es el problema número uno de España. Los jóvenes de hoy en día no tienen un horizonte como el que tuvimos nosotros. No tienen la posibilidad de tener una vivienda”, concluye.

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Baltasar Garzón: “Hay un desconocimiento absoluto sobre la historia de España”

Por su parte, Garzón se muestra indignado con cómo se ha tratado y estudiado la historia de nuestro país desde la transición hasta 2007. “Ha habido años en los que no ha habido ningún interés en que se conociese qué ocurrió durante la dictadura”, comenta. Y hace especial mención a las víctimas del franquismo: “A las víctimas les ha costado sudor y lágrimas ser reconocidas como tal. ¿Qué nos pasa en la cabeza para no ser capaces de aceptar que aquí hubo una represión sistemática durante casi cuarenta años?”.

De nuevo, Baltasar Garzón pone en valor la democracia e insta a defenderla cada día: “Hay quien piensa que la democracia es muy antigua y creen que es un reino conquistado para siempre. Sin embargo, eso no es así. La democracia hay que defenderla día a día”.

Ante esto, Manuela Carmena, proyectada sobre la mesa, añade: “Los jóvenes no pueden creer en la democracia porque quienes representamos a los ciudadanos la hemos degradado. Los jóvenes tienen que crear una nueva democracia como la que necesita el siglo XXI”.

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Cristina Almeida: “Aquel día descubrí un mundo distinto”

Como ejemplo de las dificultades que ha tenido que enfrentar la mujer en el pasado a lo largo de nuestra historia, Cristina Almeida recordaba un momento que le hizo cambiar su perspectiva para siempre. “Durante el franquismo, la mujer no podía vender sus bienes y necesitaba la autorización marital”, explicaba Garzón. En los tiempos del Patronato, cuando las libertades de las mujeres estaban profundamente restringidas, Cristina Almeida vivió en primera persona las consecuencias de un sistema que controlaba y limitaba sus vidas.

La entonces joven abogada quiso ir a denunciar al director de una cárcel que le impidió visitar a unos presos políticos. “Cuando fui a denunciar y me preguntaron por mi profesión, les dije que era abogada. Después me preguntaron por mi estado civil y cuando dije que estaba casada, me dijeron que no podía denunciar sin la autorización de mi marido. Aquel día descubrí un mundo distinto”, recuerda con tristeza.

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José Manuel García-Margallo: “Hubo un tema en redes sociales que me costó un disgusto”

Más allá del saber estar y los grandes conocimientos de García-Margallo acerca de nuestra política e historia, el político nos ha sorprendido con una divertida anécdota. Para poner la guinda al pastel, Gonzalo Miró le preguntaba cuál había sido la mayor idiotez que había hecho en su vida. “Hubo un tema en redes que me costó un disgusto”, comienza. "Un día me vestí con un traje que había traído de Abu Dabi. Y, de repente, comenzó a ser muy comentado en redes sociales”, relata. “El más piadoso decía que parecía Rappel. Sin embargo, yo me encontraba elegantísimo”, concluye con picardía.

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Horario y dónde ver La cena de los idiotas

Cada martes después de La Revuelta tienes una invitación para cenar junto a Gonzalo Miró y algunas de las personalidades más reconocidas de este país. Si quieres conocer a los invitados de La cena de los idiotas y divertirte, reflexionar y disfrutar junto a ellos, tienes una cita semanal con el programa, que podrás seguir tanto en La 1 como en streaming desde RTVE Play. ¡No te lo pierdas!