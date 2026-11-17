Tras un gran estreno en el que el programa reunió a 1.213.000 espectadores alcanzando una cuota del 15,1 % en la noche del martes, la segunda entrega de La cena de los idiotas llega con nuevas propuestas, distintos invitados e historias de personas con miradas del mundo totalmente distintas entre sí.

Anécdotas nunca antes narradas en televisión. Encuentros inimaginables. Cuatro invitados. Y una pregunta alrededor de la cual girará el programa: ¿Cuál es el valor del dinero?

La cena de los idiotas La cena de los idiotas - Programa 2: El valor del dinero (Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás) Gonzalo Miró hablará con Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás sobre dinero, privilegios y orígenes sociales. rtve play

¿Quiénes se sientan a la mesa?

Fue vicepresidente del gobierno, fundador de Podemos y una de las figuras más reconocibles y debatidas de la política española reciente. Activista político y habitual protagonista del debate público, Pablo Iglesias llega a La cena de los idiotas dispuesto a conversar, pero también a ponerse el delantal, cocinar y descubrirse ante sus compañeros de mesa.

Si tuviéramos que imaginar un buen pinche de cocina para Pablo Iglesias, probablemente nunca pensaríamos en Cayetano Martínez de Irujo. Y, sin embargo, ahí reside precisamente la esencia de este programa: en reunir en torno a una cena a personas que, a priori, difícilmente compartirían mesa, para descubrir que siempre puede haber algo que las acerque.

Por último, llaman al timbre la ex vicealcaldesa de Madrid y ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, y Carmen Tomás, periodista especializada en información económica y una de las voces habituales del análisis político y económico en España.

Los cuatro comensales se sientan alrededor de la mesa. La velada está a punto de comenzar.

El brindis de los invitados a 'La cena de los idiotas'

Cayetano Martínez de Irujo: “¿Por qué no podemos vivir como los demás?”

Divertido y desenfadado hablando de temas triviales, pero profundo y contundente al hablar de su familia, Cayetano ha repasado con gran sinceridad su historia vital. “Lo más triste que nos pasó fue la muerte de mi padre. Al morir, no nos dejaron despedirnos de él. Yo lloraba hasta hace poco por este tema”, explica. Y continúa: “Estábamos rezando en San Sebastián para que se curase mi padre y no nos dejaban ver la televisión. De pronto, vino mi hermano Alfonso y nos dijo: “Vengo a deciros que papá está en el cielo”. Y se largó. No nos dio ni un abrazo”, expresa Cayetano con profunda tristeza.

Haber nacido en una casa nobiliaria como la suya ha dejado muchas heridas en Cayetano Martínez de Irujo. “He tenido que ir a un centro de trauma de infancia por el sentimiento de abandono que he tenido”, explica. Y continúa: “Yo decía: “Si no somos la Familia Real, ¿por qué no podemos vivir como los demás?” Y me pegaban palizas. Yo eso lo tengo grabado. Todavía no lo he superado”.

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Pablo Iglesias: “Hay mucha gente que te odia sin saber por qué”

Si algo ha marcado la trayectoria de Pablo Iglesias es haberse convertido en una de las figuras políticas más mediáticas de los últimos años. Una exposición pública que, en su opinión, ha dado lugar a todo tipo de comentarios, interpretaciones y relatos sobre su persona no siempre ajustados a la realidad. “Uno es el relato de los relatos que hacen sobre él. Y de mí han dicho muchas barbaridades”, comienza. Una situación que le ha llevado a vivir momentos de gran tensión en su día a día: “Hay mucha gente que te odia sin saber muy bien por qué y gente que te quiere mucho y que, a veces, te pone en situaciones incómodas”, lamenta.

Además, recuerda su llegada al Congreso y sus primeros días como vicepresidente: “En el Congreso hay unos pasillos con perchas y el primer día, cuando llegamos, nadie nos dijo que podíamos dejar los abrigos allí”, expresa. “Entonces, colgamos los abrigos en los escaños, pero no fue porque pretendiésemos desafiar nada, es que nadie nos lo había dicho”, termina.

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Begoña Villacís: “Siempre quedan cosas por decir”

Por su parte, la exvicealcaldesa de Madrid recuerda cómo vivió el fallecimiento de su hermano, asesinado en 2024. “Cuando pierdes a alguien, lo que más te pesa es todo lo que has dejado de vivir. Todo lo que ponías antes de eso. Conversaciones que te han quedado pendientes”, lamenta Begoña. Y termina: “Yo soy muy cariñosa, así que decirle “te quiero” no me ha faltado, pero siempre quedan cosas por decir”.

Begoña Villacís en 'La cena de los idiotas'

Carmen Tomás: “Pablo Iglesias me tiene bloqueada”

Recta, desafiante y dispuesta a charlar sin tapujos, así se ha presentado la periodista Carmen Tomás a la Cena de los idiotas. Y, por supuesto, ha puesto contra la pared a Pablo Iglesias en varias ocasiones. “Tú dijiste que nunca te irías de Vallecas y te fuiste a otro sitio”, señalaba Carmen.

A pesar de las tiranteces entre Carmen y Pablo, antes del brindis final, la periodista ha querido acercar posturas con el político comentándole que la tenía bloqueada en redes sociales. “Te desbloqueo”, decía Pablo. A lo que ella respondía: “¿Y cuánto vas a tardar en bloquearme?”. Entre risas, Pablo Iglesias contestaba: “En cuanto me digas algo feo”. Y Carmen, terminaba: “Pablo no es tolerante, es autoritario”.

Carmen Tomás en 'La cena de los idiotas'

Horario y dónde ver La cena de los idiotas

Cada martes después de La Revuelta tienes una invitación para cenar junto a Gonzalo Miró y algunas de las personalidades más reconocidas de este país. Si quieres conocer a los invitados de La cena de los idiotas y divertirte, reflexionar y disfrutar junto a ellos, tienes una cita semanal con el programa, que podrás seguir tanto en La 1, como en streaming desde RTVE Play. ¡No te lo pierdas!