Fue valiente, adelantada a su tiempo y una gran comunicadora. Supo vencer prejuicios y tuvo que hacerse respetar en un mundo de hombres. Fue revolucionaria, moderna, frágil y “si quería la luna, tenía que alcanzarla”, decía de ella Ana Belén. Pilar Miró se fue un día de octubre de 1997 dejando un gran legado audiovisual y una lección de vida: la de una mujer que nunca aceptó los límites que otros quisieron imponerle, que luchó por sus sueños y que abrió caminos para quienes llegaron después.

Gonzalo Miró recuerda a su madre Pilar Miró

En la última entrega de La cena de los idiotas, la conversación fue mucho más allá del valor del dinero, tema central de la velada. Los invitados reflexionaron sobre la vida y la muerte. Sobre el dolor que nos atraviesa y la sensación de insatisfacción que nos queda cuando dejamos cosas por decir a quienes queremos. Fue entonces cuando Gonzalo recordó a su madre, la cineasta y comunicadora Pilar Miró.

La cena de los idiotas La cena de los idiotas - Programa 2: El valor del dinero (Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás) Gonzalo Miró hablará con Pablo Iglesias, Cayetano Martínez de Irujo, Begoña Villacís y Carmen Tomás sobre dinero, privilegios y orígenes sociales. rtve play

“En mi caso, mi madre falleció cuando tenía 16 años”, comenzaba relatando el periodista. Al evocar aquellos años, confesó que hay algo que echa especialmente de menos: “Cuando somos niños no nos preocupamos por el estado de ánimo de nuestros padres. A mí me habría gustado poder ser un apoyo para mi madre, haber sido consciente de lo que necesitaba y haber estado ahí para ella”, reconocía.

Por último, el anfitrión de La cena de los idiotas confesaba que no se culpa a sí mismo por cómo acompañó a su madre, ya que era aún muy joven: “No me culpo por ello porque sé que con quince años no te preocupas por esas cosas. Pero si me hubiese gustado tener esa relación con mi madre más de igual a igual intelectualmente”, expresaba. “No tanto de madre a hijo, sino una relación de adulto, que eso es algo que nunca he tenido”, concluía.

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Horario y dónde ver La cena de los idiotas

Cada martes después de La Revuelta, tienes una invitación para cenar junto a Gonzalo Miró y algunas de las personalidades más reconocidas de este país. Si quieres conocer a los invitados de La cena de los idiotas y divertirte, reflexionar y disfrutar junto a ellos, tienes una cita semanal con el programa, que podrás seguir tanto en La 1, como en streaming desde RTVE Play. ¡No te lo pierdas!