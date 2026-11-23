La Warner Bros. quiso llevar al cine la novela High Sierra, de W. R. Burnett. Muchas de sus obras ya se habían adaptado y además era un conocido guionista en Hollywood. Los estudios contrataron a Raoul Walsh para que dirigiera la película y el guion lo escribieron John Houston, que había ganado el Oscar a mejor guion por La última bala y estaba a punto de debutar como director con El halcón maltés (con la que volvería a optar al Oscar) y el propio Burnett. El rodaje fue relativamente rápido aunque años más tarde Walsh dijo que trabajar con Bogart era un suplicio porque se quejaba por todo. ¡Y eso que era la tercera vez que trabajaban juntos!

La película empieza cuando Roy Earle sale de prisión antes de cumplir condena, gracias a su buena conducta y a la fianza depositada por Big Mac, jefe de la banda a la que perteneció. Pero ese gesto tiene un precio y Roy tiene que pagarlo: acepta hacer un último golpe para Big Mac en California. Pero las cosas no son como él las recordaba. A Roy le pesan los años y no se entiende con Babe y Red, los dos jóvenes que le han asignado para dar el golpe y que viajan junto a una mujer, Marie. Durante el camino a California, Roy entabla con una humilde familia de granjeros, dos ancianos y su nieta, Velma, que no puede caminar. Roy se prenda de la joven y quiere ayudarla, y sabe cómo conseguir el dinero para hacerlo.

El reparto de El último refugio

Bogart interpreta a Roy Earle, Ida Lupino es Marie y Joan Leslie es Velma. Junto a ellos destacan actores como Alan Curtis, Arthur Kennedy, Henry Travers, Henry Hull, Jerome Cowan y Minna Gombell.

Ida Lupino y Humphrey Bogart en 'El último refugio'RTVE

Bogart, aspirante a estrella

Cuando se estrenó El último refugio (título que tuvo en España) Humphrey Bogart todavía no era una gran estrella, pero estaba a punto de serlo gracias al éxito de esta película y a El halcón maltés y Casablanca, que estrenaría después. Ya había llamado la atención con películas como La Legión negra y su nombre empezaba a tener peso en Hollywood. El actor deseaba hacer la película de Raoul Walsh porque sabía que le ayudaría a empujar su carrera y envío decenas de telegramas a la Warner, que había apostado por George Raft y Paul Muni. Pero estos rechazaron el papel y el jefe de la Warner llamó a Bogart. "El papel es tuyo con una condición: ¡Deja de enviar telegramas!".

Walsh no estaba del todo convencido, pero John Houston. que era amigo de Bogart, y le dijo que todo saldría bien. "Bogie era un hombre de tamaño mediano, no era particularmente impresionante fuera de la pantalla, pero se transformaba cuando interpretaba el papel correcto. Sus luces y sombras desaparecían y se transformaba en otra persona, un hombre noble, heroico. ¡Juro que la cámara mira de forma diferente y percibe cosas que el ojo humano no percibe!", decía Houston.

Su compañera de reparto es Ida Lupino, que era mucho más conocida que Bogart. Curiosamente, había rodado juntos La pasión ciega, también a las órdenes de Raoul Walsn y la actriz había ganado más que el actor, incluso su nombre iba antes que el de Bogart. Y esto se volvió a repetir en El último refugio, algo que molestó al actor. Eso sí, fue la última vez.

Zero, Ida Lupino y Humphrey BogartRTVE

El perro Zero

Se dice que Pard, el singular perro que cambia de dueño más que de cadena, era en realidad Zero, el perro de Bogart. Pard tiene un importante papel en la película. Es un perro portador de la mala suerte y pieza clave en el desenlace de la película. No fue la única vez que 'trabajó' en el cine, aunque sí la única vez que lo hizo junto a su dueño. A Pard lo vemos también en La ley de la madera.

A vueltas con el título: spoiler

El título original es High Sierra y tiene mucho sentido. Tras el atraco, Roy y Marie huyen juntos, pero el destino no les ha preparado el mismo camino y el de Roy es una huida hacía las montañas, hacía la 'alta sierra'. Se han hecho muchas lecturas sobre la última parte de la película, convertida ahora en un thriller. Roy sube, se aleja de la civilización. Se aleja de lo que no le gusta, del lugar en el que no encaja. La montaña es, para él, una forma de regresar a lo que tuvo antes de ser gánster. Roy creció en una granja humilde y en un momento de la película siente nostalgia por ese pasado, libre, en la naturaleza. Por eso sube a la montaña, donde le espera la muerte y, por fin, será libre. "En el último plano en que aparece Roy, Walsh se sirve del sol para iluminarle de una forma que casi da a entender que ya se ha purificado y ha pagado por sus crímenes. Su inevitable desenlace le hará morir como un héroe trágico que luchó por adaptarse a un mundo que no era el suyo", reseña Guillermo Triguero.

Todos coinciden en una cosa: la muerte de Roy es la muerte del gánster clásico, el del cine de los años 30. En el documental A Personal Journey with Martin Scorsese through American Movies, dirigido por Michael Henry Wilson y Martin Scorsese se señala que Los violentos años veinte fue "la última gran película de gángsteres antes de la llegada del cine negro, que tuvo su apogeo entre 1941 y 1958”. El último refugio, estrenada en 1941, es, por lo tanto, el último coletazo.

Otras versiones

La película tuvo varias versiones. Se hicieron dos adaptación radiofónicas: la primera el 4 de enero de 1942, con Humphrey Bogart y Claire Trevor, y la segunda el 17 de abril de 1944, con Bogart e Ida Lupino. El propio Raoul Walsh hizo otra versión para cine que se titula Juntos hasta la muerte. Se estrenó en 1949) y tiene a Joel McCrea y Virginia Mayo, como protagonistas. Luego se rodó Morí mil veces, de Stuart Heisler, protagonizada por Jack Palance y Shelley Winters.

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