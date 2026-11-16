El azar reúne a tres hombres que cansados de su escasa fortuna deciden irse a las montañas mejicanas en busca de oro. La amistad y el compañerismo presiden la primera parte de esta aventura, pero una vez encontrado el preciado metal la relación entre ellos sufre una transformación: a partir de ahora estará presidida por la codicia y la desconfianza, y el enfrentamiento será inevitable. El tesoro de Sierra Madre es John Huston en estado puro: avaricia, envidia y ambición para mostrar lo peor del ser humano.

El cineasta tuvo la oportunidad de dirigir a su propio padre, Walter Huston, que ganó el Óscar a Mejor actor de reparto por su interpretación del viejo buscador Howard. El realizador afirmó que este fue uno de los dos mejores momentos de su vida.

El padre del director

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Y no debió ser el único buen momento del rodaje que Walter compartió con su hijo, hubo otros como cuando el padre del director, para dar mayor realismo a su papel de minero anciano y desdentado, se quitó la dentadura postiza durante la grabación. O el de la escena en la que Howard baila de alegría al encontrar el oro que no estaba en el guion. Walter Huston improvisó el baile. Se rodó en una sola toma bajo el calor del desierto.

Además del padre de John Huston, en el reparto podemos ver a Humphrey Bogart, Tim Holt, Bruce Bennett, Pat McCormick, Alfonso Bedoya, Arturo Soto Rangel, Manuel Dondé, José Torvay y Margarito Luna.

Premios

El tesoro de Sierra Madre consiguió un hito muy especial. Fue la primera vez que padre e hijo (Walter y John Huston) ganaron un premio Óscar por su trabajo en la misma película. Walter, como avanzábamos, ganó la estatuilla como Mejor actor de reparto. Su hijo lo hizo como director y como Mejor Guion Adaptado. La cinta obtuvo también el Globo de Oro a Mejor película dramática, Mejor director y Mejor actor de reparto.

La banda sonora de Max Steiner ganó el premio en el Festival de Venecia el año de su estreno. El Círculo de Críticos de Nueva York le otorgó el galardón a Mejor película y Mejor director para John Huston, quien también ganó el National Board of Review como guionista. Su padre, de nuevo se alzó como Mejor Actor de Reparto en estos premios. Igualmente el Sindicato de Guionistas laureó a Huston como Mejor guion de wéstern estadounidense. Y no acaba aquí, El tesoro de Sierra Madreestuvo nominada al BAFTA a Mejor película.

Cameo

Walter Huston no fue el único que se lo pasó "de cine" rodando la cinta, su hijo John también intervino haciendo un cameo al principio de la película: es el hombre elegante vestido de blanco que le regala un billete de lotería a Bogart. La pregunta es ¿Quién dirigía el rodaje mientras John Huston hacía el cameo? Pues ni más ni menos que Humphrey Bogart.

El actor disfrutó haciendo repetir la toma a Huston varias veces para darle a probar de "su propia medicina" como director. Dobbs, personaje que interpreta Bogart, le pide dinero a Huston hasta en tres ocasiones. En su último encuentro, Huston le da unas monedas y le advierte: "Esta es la última vez que recibirás dinero de mí. De ahora en adelante, tendrás que valerte por ti mismo sin mi ayuda". Una broma interna entre ellos ya queJohn Huston fue quien impulsó la carrera de Humphrey Bogart desde que lo dirigió en El halcón maltés (1941).

No es el único cameo de Huston, en la película Chinatown (1974) hizo de magnate corrupto, y en Al otro lado del viento, dirigido por Orson Welles en los 70 y que, por problemas legales no se estrenó hasta 2018, Huston interpreta a un director muy al estilo de Welles que se irrita ante las nuevas tendencias del Nuevo Hollywood. Sin embargo, uno de los cameos del cineasta más memorables fue su trabajo de voz como Gandalf en la versión animada de El Hobbit.

¿Quién es B. Traven?

La película está basada en la novela de un misterioso escritor, B. Traven ¿Quién es B Traven? Su verdadera identidad nunca ha trascendido llegando a ser uno de los mayores enigmas de la literatura del siglo XX. Una de las hipótesis sobre él que se barajan dice que antes de llegar a América, actuó en Alemania bajo el nombre de Ret Marut, un actor y periodista anarquista que huyó de Europa tras participar en la efímera República Soviética de Baviera en 1919. Llegó a Méjico donde se presentó como Traven Torsvan y también con el nombre de Hal Croves. Se hizo pasar por agente literario de sí mismo; B. Traven durante el rodaje de sus películas. Desde el principio existieron varias teorías sobre su procedencia. Se ha llegado a barajar que era un revolucionario, un marino o incluso el hijo ilegítimo de un káiser alemán. Fuera quien fuera B. Traven algunas de sus obras de fuerte crítica social han sido traducidas a más de treinta idiomas.

Rodaje en Méjico

El tesoro de Sierra Madre fue una de las primeras producciones de Hollywood que se rodó íntegramente en exteriores fuera de Estados Unidos, algo muy difícil en aquel momento por la reticencia de los grandes estudios. En este caso tuvieron que convencer a la Warner Bros de grabar en el país vecino. El rodaje se hizo en localizaciones de Méjico como Durango y Tampico. En esta última localidad mejicana hubo problemas con la prensa local y con algunos vecinos que consideraron que la imagen que se daba de Méjico estaba distorsionada y era denigrante.