Tras una semana en la que el fútbol femenino no ha parado con la disputa de una nueva jornada de competiciones europeas y con los choques de acceso a los octavos de final de la Copa de la Reina, llega este fin de semana una nueva jornada de la Liga F. Como es habitual, Teledeporte y RTVE Play emitirán en directo y de forma gratuita cuatro encuentros.

La Liga de fútbol femenino encara su duodécima jornada, justo antes del parón de selecciones, con cuatro partidos emitidos en directo y de forma gratuita en RTVE. La jornada arrancará el sábado 21 a las 12:00h con el FC Badalona Women - Deportivo Abanca, en abierto por RTVE Play. Ambos equipos quieren reencontrarse con el triunfo en la competición liguera.

El domingo 22 de noviembre se disputará a las 17:00h (horario peninsular) el Costa Adeje Tenerife - Madrid CFF, quinto contra sexto clasificado, y que se verá en abierto por Teledeporte y RTVE Play. Y justo después, a las 19:00h el FC Barcelona - Athletic Club, primero contra cuarto. El partido se retransmitirá en abierto por Teledeporte y RTVE Play. El fin de semana terminará el lunes 23 a las 20:00h con el RCD Espanyol - Valencia CF. El equipo che lleva tres encuentros seguidos sin perder.

El Barça recibe al Athletic, un hueso duro

En el encuentro más destacado de la jornada, el Barcelona buscará mantener su ventaja al frente de la Liga F Moeve. El conjunto azulgrana, campeón de las últimas siete ediciones, puso fin a su primera racha de dos partidos sin ganar desde 2019 con una contundente goleada ante el débil Servette suizo (6-0), un resultado que, además, le permitió certificar matemáticamente su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El triunfo sirvió de bálsamo para un equipo acostumbrado a convivir con la máxima exigencia y que ahora pretende llegar al último parón internacional del año con, al menos, cuatro puntos de ventaja en el liderato. Para ello, deberá superar el domingo (19:00 horas) a un Athletic Club que llega reforzado por su contundente victoria en el derbi vasco ante la Real Sociedad (1-4).

La jornada arrancará el sábado (12:00 horas) con un duelo de necesidades en el que el penúltimo clasificado, el Badalona Women, recibirá al Deportivo Abanca. A un solo punto de la salvación, el conjunto catalán tratará de transformar esa inyección de confianza en una victoria que se le resiste desde hace nueve jornadas.

Duelo por Europa en Tenerife

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada llegará a las 17:00 horas en el Heliodoro Rodríguez López, donde el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF protagonizarán un duelo directo por acercarse a las posiciones europeas. Quintas y sextas, respectivamente, pero igualadas a puntos, ambos equipos saben que una victoria supondría presentar candidatura a pelear con los equipos que actualmente ocupan los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

La duodécima jornada se cerrará en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, donde el Espanyol recibirá al Valencia. Las valencianistas, que comenzaron el campeonato con muchas dificultades, parecen haber encontrado el camino de la recuperación y acumulan tres partidos consecutivos sin perder. Una dinámica que les permite mirar con mayor optimismo la lucha por la permanencia. Ahora tratarán de confirmar su reacción ante un Espanyol herido tras la inesperada eliminación ante el Celta, de Segunda Federación, en la Copa de la Reina (2-1).

Hora y donde ver gratis en TV la 12ª jornada de la Liga F

Sábado 21 de noviembre

12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 12ª jornada. FC Badalona Women - Deportivo Abanca. RTVE Play

Domingo 22 de noviembre

17:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 12ª jornada. Costa Adeje Tenerife - Madrid CFF. Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 12ª jornada. FC Barcelona - Athletic Club. Teledeporte y RTVE Play

Lunes 23 de noviembre

20:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 12ª jornada. RCD Espanyol - Valencia CF Femenino. Teledeporte y RTVE Play