Solo uno de cada cinco adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo (el 20,3%) viven fuera del ámbito familiar o residencial, esto es, en un domicilio propio, compartido o tutelado. Sin embargo, casi la mitad de ellos desearían esta oportunidad, según revela un estudio de la consultora PWC y la Fundación Álex Rivera publicado en 2025. En este episodio, la periodista Ana Gómez visita un piso donde sus siete habitantes, todos con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas, han logrado este objetivo.

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Las creencias familiares y sociales, la falta de viviendas adaptadas y accesibles, la poca inclusión laboral de estas personas, su falta de recursos económicos, la escasez de ayudas y la dificultad para obtener los apoyos que necesitan son, de acuerdo con esta investigación, los principales frenos a la emancipación de este colectivo. De hecho, más del 68% de los adultos con discapacidad intelectual aún viven con sus familias, y otro 10,4% se alojan en residencias.

El propósito de Aspimip (Asociación para la inclusión social de personas con Diversidad Funcional) es revertir esta situación. Para ello, gestiona varias viviendas tuteladas donde se garantizan plazas a personas con grados altos de discapacidad, a las que proporciona todos los apoyos que necesitan. Juan Carlos Velázquez, fundador de la entidad; Sonia García, educadora social, y siete compañeros de piso son los protagonistas de este capítulo de Cómo nos lo montamos.

Ellos cocinan, van a la compra, se hacen la cama y pasan el rato con sus vecinos en la piscina. También van al gimnasio, salen a bailar y visitan los bares del barrio. No importa que algunos carezcan de comunicación oral y deban emplear imágenes o pictogramas para explicarse; tampoco que otros presenten una movilidad muy reducida y precisen ayuda con la ducha. A casi todos les cuesta más entender ciertas situaciones y comprender el mundo, pero no pasa nada. Desde Aspimip les aseguran los apoyos que necesitan para relacionarse con los demás, llevar a cabo las tareas domésticas, asearse, efectuar gestiones…

No falla. Según todos los estudios, las personas con discapacidad intelectual que acceden a este tipo de viviendas mejoran de forma muy significativa. Sus habilidades cognitivas, sociales y de comunicación se desarrollan mucho más que las de aquellos que, con las mismas condiciones, permanecen en la casa familiar o en grandes residencias.

Accesibilidad

Eso sí. El primer paso es garantizar que la vivienda y el edificio que la alberga son accesibles, algo difícil de alcanzar. En España, más de 100.000 personas con problemas graves de movilidad no pueden salir de su casa por distintas barreras físicas. De ahí la importancia de asegurar plazas públicas a las personas con discapacidades graves en este tipo de viviendas.

Cada martes, en RNE Audio

Cómo nos lo montamos es un podcast original de RNE Audio que habla sobre la discapacidad en primera persona y desde el humor, aunque sin dejar de denunciar las barreras físicas, sociales y culturales que aún existen y que dificultan la inclusión del colectivo.

Está pensado para personas poco familiarizadas con el mundo de la discapacidad. Su objetivo: descubrirles que, aquellas situaciones que les parecen increíbles, en realidad no lo son (o por lo menos, no tanto).

Escrito y presentado por Ana Gómez Quintana, de la dirección del podcast y de su edición de guion se han encargado Raquel Martín Alonso y José Javier Hernández Bravo. El diseño de sonido corre a cargo de Juan Luis Martín, y la producción es obra de Helena Muñoz. Cada martes habrá un nuevo capítulo, que puedes escuchar en RNE Audio.