5 maravillas naturales de Álava

Recuerdo aquella jornada. Despuntaba la primavera en las Campas de Legaire, en Álava. Aunque el día había amanecido nebuloso y grisáceo, a Migas y a mí nos gusta el campo en todas sus variantes; con todos sus colores; incluso a escala de grises. Sin embargo, a media mañana clareó, y el cielo se tornó azul y brillante.

Aquel día fue especial. Era la primera aventura en el norte de España con amigos del programa que llegaron de puntos tan distantes como Mallorca, Valencia o Granada; también de otras ciudades del País Vasco. Nos encantó esta fascinante experiencia, no solo por los impresionantes parajes que descubrimos como el conmovedor Laberinto de Arno, sino también por la buena sintonía con la gente que nos acompañó en la aventura.

Juan y Migas junto a seguidores del programaRTVE

Tras esa inolvidable jornada en Álava, Migas y yo hemos pasado más veces por esta provincia de Euskadi. Valles y montañas, bosques eternos, espectaculares saltos de agua, playas de interior, mares de viñedos… Por ello, os proponemos cinco lugares de inusitada belleza para que los tengas presentes en tus planes viajeros.

Salto del Nervión

El río Nervión esculpe desde hace siglos el cañón de Delika, icono de la comarca de Aiaraldea, y dibuja el salto de agua más grande de España con más de 200 metros de caída vertical.

La mayoría disfruta de la cascada desde el mirador, pero hay otra alternativa menos conocida que os proponemos, la Senda Verde de Delika, que parte del pueblo del mismo nombre. Migas y yo la conocemos bien, pues aquí nos llevamos a nuestra amiga Laura con la que recorrimos parte de este sendero.

Este camino permite disfrutar del entorno desde una perspectiva diferente a través de un recorrido señalizado de apenas 5 kilómetros y escaso desnivel que remonta el curso del río. Es asequible para niños y mayores.

Frente a nuestros ojos se suceden postales a tope: prados, bosques autóctonos, roquedos… con dos hitos: un mirador para contemplar varias cascadas y el puente de Zalborondo.

Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz

Hace años, Vitoria-Gasteiz apostó todo al verde y la jugada fue un éxito. Además de implantar un programa de educación ambiental, la apuesta ha regalado a la ciudad tres premios: European Green Capital en 2012; Global Green City en 2019; y un anillo natural de 32 kilómetros que la rodea y salvaguarda. Migas y yo recorrimos muchas veces este parque durante nuestros tres días esperando a Laura en el Palacio de Congresos. Era nuestro lugar de desconexión.

A lo largo de este Anillo Verde se suceden parques que conforman un pulmón natural entre lagunas y bosques de varios tamaños. Incluso se puede disfrutar de observatorios de aves y fauna que invitan a tomar aliento y empaparse de tan inusual paraíso urbano.

Anillo Verde Observatorio de aves en el Anillo VerdeDiputación Foral de Álava

En su interior tienes dos enclaves de visita obligada: el bosque de Armentia, en el que abunda el quejigo, se encuentra a medio camino entre el centro urbano y los Montes de Vitoria; y los humedales de Salburua, formados por varias lagunas conectadas por senderos y rodeadas de prados húmedos, choperas y un pequeño robledal. Ataria es su centro de interpretación

Parque Natural de Izki

Esto es tremendo, amigos y amigas. Si se hiciese una encuesta entre andarines y cicloturistas, el Parque Natural de Izki, se llevaría muchos votos por sus tupidos bosques de encinas, robles y abedules, sendas bien señalizadas y rutas de BTT. Es también referencia del birdwatching y hogar de siete pájaros carpinteros.

Korres es la sede del interesante centro de interpretación del parque, desde donde se puede atravesar el Barranco de Izki y llegar hasta Bujanda. La imponente foz del río y una amplia zona recreativa con juegos para niños/as invitan a disfrutar en familia.

Cerca de ella, merece la pena visitar las cuevas eremíticas de Laño, Faido y Marquínez, las hoces y roquedos de Arluzea y la villa medieval de Peñacerrada.

Playas de interior de Landa y Garaio

¿Quién dijo que Álava no tiene playa? Tres mares interiores refrescan la provincia formando playas ideales para pasear, pescar, hacer deporte y bañarse en días del verano. Están reconocidas con la bandera azul por la calidad de sus aguas y servicios.

La playa de Landa, a 20 minutos en coche del centro de Vitoria-Gasteiz, ofrece una agradable área de baño y esparcimiento entre zonas verdes y árboles y, sobre todo, unas vistas espectaculares de las montañas circundantes.

El embalse de Ullibarri-Gamboa cobija otras dos playas de interior emplazadas dentro del parque provincial de Garaio: las playas Garaio Norte y Garaio Sur, que suman 2.600 metros de litoral de agua dulce, más que muchos arenales marinos.

Sendero por Ullibarri-GamboaDiputación Foral de Álava

Una ruta de 43 kilómetros bordea este embalse e invita al paseo en bicicleta o andando. En sus pantalanes, hay incluso quien se atreve con el kayak, el esquí acuático y la vela. No hay que olvidar los prismáticos: el Parque Ornitológico de Mendixur constituye una fascinante meta volante.

Parque Natural del Valderejo y aventura en Sobrón

Nueve sendas surcan el Parque Natural de Valderejo, al oeste de Álava, en el interior de un espacioso valle cercado por empinadas laderas. El desfiladero del río Purón es, sin duda, la más popular. Migas y yo hemos recorrido estos impresionantes parajes por las pintorescas carreteras del parque. Recuerdo que entramos en esta área natural con la autocaravana justo al atardecer.

Entre la variada fauna que se encarama a sus roquedos destaca la colonia de buitre leonado más numerosa de Euskadi.

La Casa del Parque, en Lalastra, ofrece información sobre los valores ambientales y culturales del que fue declarado primer parque natural de Álava en 1992.

A tiro de piedra (15 minutos en coche) los sedientos de aventura quedarán saciados en el espacio natural Sobrón, donde disfrutar de diferentes actividades como kayak, paddle surf, rutas a caballo, tiro con arco o vías ferratas.

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