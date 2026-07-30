Juan y Migas: España es el mejor país del mundo

Lo nuestro es un constante viaje. Nos veáis en la tele o no, Migas y yo estamos siempre de aquí para allá. Si no es con la autocaravana, nos vamos de furgoneteo, que eso tiene también muchas ventajas.

Hace apenas unos días, Migas y yo salimos de Alemania en la furgo para volver a nuestra Madre Patria: España. Esto de haber ganado el Mundial es una pasada. Puedes decir “Viva España” y sentirte orgulloso sin que nadie mire con rostro estupefacto, confundido tal vez, porque un melenudo vaya diciendo “Viva España”. No pega.

A ver si permanece ese amor expreso por nuestro pedazo de país. Nosotros, como ciudadanos del mundo, nos sentimos muy orgulloso de ser españoles y siempre llevo mi banderita de España en la mochila técnica, junto al velcro PRESS, porque si estamos rodando en Camboya, India o Uruguay, me gustan que sepan de dónde somos. Eso es orgullo y me atrevo a decir que, después de haber visitado 83 países -por ahora-, ¡España es el mejor país del mundo!

Pero venga, este tema de (modo musical) “yo soy español, español, español” lo dejo para otro momento. La historia es que veníamos de Alemania, atravesando Francia y no veas cómo nos cambia la cara cuando atravesamos los Pirineos. Es otro cantar, amigos y amigas.

Siguiendo la huella de los romanos En esta ocasión, entramos por Irún y decidimos tirar hacia el oeste, a Gijón, antes de bajar a Extremadura por la sencilla razón de recorrer, una vez más, uno de los itinerarios más guapos para hacer a pie, en bici, en moto o en furgoneta. O cómo tú quieras. La Ruta Vía de la Plata es un itinerario histórico que recorre España de sur a norte (o viceversa) siguiendo un eje de comunicación que los romanos consolidaron como una de las principales arterias de Hispania. Hoy, une Andalucía, Extremadura, Castilla y León, y Asturias a lo largo de un trazado, rico y diverso, que descubre al viajero un tremendo patrimonio entre dehesas, valles y altas montañas. Como hemos hecho esta ruta en pleno verano, en algún momento de nuestras jornadas hemos ido buscando el agua… ¡y en la Ruta Vía de la Plata no faltan lugares en los que detenernos para darnos un buen chapuzón! Embalses, playas fluviales, piscinas naturales y áreas recreativas refrescan al viajero en los 900 kilómetros de ruta entre Gijón y Sevilla. Embalse romano de Proserpina, MéridaRuta Vía de la Plata

Gijón La Playa de San Lorenzo, en Gijón/Xixón, se erige como hito final -o inicial- de la histórica Ruta Vía de la Plata. Tras recorrer la Península, este emblemático arenal urbano recibe al viajero con una imponente bahía en forma de concha de un kilómetro y medio de extensión. Custodiada por el barrio de Cimadevilla, San Lorenzo es un vibrante epicentro de actividad. Sus bravas aguas cantábricas son un paraíso para el surf, el kayak y el paddle surf, atrayendo a deportistas durante todo el año gracias a la excelente calidad de sus olas. Este fuerte dinamismo convive con el ritmo de las mareas y su famoso paseo marítimo, "El Muro". Panorámica de GijónVisita Gijón Símbolo indispensable de la herencia costera asturiana, este icónico espacio de baño fusiona a la perfección el descanso estival, la pasión por los deportes acuáticos y la milenaria huella termal, materializada en los vestigios de los baños romanos bajo la iglesia de San Pedro.

Ribera de Arriba En apenas 30 minutos, hacia el sur, Migas y yo llegamos a Ribera de Arriba, después del baño en la playa. Arribamos a un fabuloso entorno natural en el corazón de Asturias, donde el agua y la vegetación interior cobran protagonismo. En apenas 30 minutos, hacia el sur, Migas y yo llegamos a Ribera de Arriba, después del baño en la playa. Arribamos a un fabuloso entorno natural en el corazón de Asturias, donde el agua y la vegetación interior cobran protagonismo. Este municipio es un lugar idílico para los amantes del turismo activo y la naturaleza virgen. Los majestuosos ríos Nalón y Caudal se cruzan en el concejo, convirtiéndose en el escenario perfecto para practicar piragüismo y kayak. Sus aguas tranquilas permiten disfrutar de rutas fluviales aptas para toda la familia, rodeadas de la espectacular flora y fauna que ofrece este bello Municipio asturiano que se encuentra a tan solo 6 kilómetros de Oviedo. Río NalónAyuntamiento de Ribera de Arriba Además de la adrenalina acuática, Ribera de Arriba cuenta con una red de sendas verdes ideales para el senderismo y el ciclismo. El Área Recreativa del Llosalín en Bueño, ofrece el espacio perfecto para descansar cerca del río tras una jornada de aventura. Aquí, la perfecta combinación de recursos hídricos, montañas y bosques autóctonos garantiza una desconexión total.

Zamora Migas y yo nos entretenemos mucho en nuestros viajes y se nos fue el tiempo en la bellísima Asturias que, en verano (en otoño, en invierno, en primavera), es una gozada. Por esta razón, decidimos darle caña al viaje. Tras unos 250 km, llegamos a Zamora. En la margen izquierda del río Duero, entre el Puente Medieval y el Puente de los Poetas, se encuentra la Playa de los Pelambres. Este popular espacio fluvial es un lugar histórico de encuentro para los zamoranos, así que decidimos estirar las piernas en esta bella ubicación. Pelambres combina un entorno natural con fantásticas comodidades, como duchas, baños públicos y vestuarios. Además, es un fabuloso emplazamiento para avistar aves en otras épocas del año, como comprobamos en el capítulo que dedicamos a Turismo rural en el mundo con el río Duero, a su paso por la provincia de Zamora, como protagonista absoluto. Turismo rural en el mundo Turismo rural en el mundo - Río Duero: Horizonte sin fronteras Desde la provincia de Zamora, emprendemos un viaje rural siguiendo el cauce del río Duero hasta su desembocadura la ciudad portuguesa de Oporto. rtve play Pero esta playa no solo destaca por su paisaje, sino también por su famosa denominación popular. Entre los vecinos se la conoce cariñosamente como el "Benidorm zamorano". Cuenta la leyenda (urbana) que el Obispo Martínez, al contemplar desde su palacio a las primeras bañistas luciendo un innovador bikini en los años sesenta, exclamó escandalizado: «¡Pero si esto parece Benidorm!». Vista panorámica de Zamora desde la orilla del río Duero, con la Catedral del Salvador y el casco histórico reflejados en las aguas.Ruta Vía de la Plata Un rincón con historia, tradición y vistas inigualables para disfrutar del verano en Zamora.

Plasencia Tras apenas hora y media, cruzamos la frontera de Extremadura y, como siempre hago, aplaudí al entrar en mi tierra. Cáceres nos recibe siempre espectacular, da igual la época del año. Decidimos parar en la “capital del Jerte” y fuimos del tirón al denominado Parque de la Isla de Plasencia. Es, sin duda alguna, el pulmón verde de la ciudad. Se trata de un espacio de unas 10 hectáreas, a modo de isla, conformada por el curso natural del río Jerte y un brazo artificial que se construyó en el siglo XIII para proveer de agua al Molino del Ángel. Este canal se ha transformado en una piscina natural que en la temporada estival se adapta para el baño. Isla de PlasenciaAyuntamiento de Plasencia La piscina es accesible a través de rampas y la zona cuenta con aparcamiento exuberante, sombras y césped. El río se reserva para deportes acuáticos, como el piragüismo. Toda la isla está bordeada de caminos muy transitados para senderismo o ciclismo. Desde la isla parte una ruta circular de unos 15 km de ida y otros tantos de vuelta. Así mismo, en la zona de la isla hay un chiringuito y un restaurante a orillas del río, con buena gastronomía y ambiente relajado. Migas y yo echamos una buena tarde con otros furgoneteros que andaban por allí. No faltó la guitarra y claro, tuvimos que cantar “la canción de la caravana”. Senderos con Juan y Migas Videoclip de la sintonía del programa de 'Juan y Migas' Una canción compuesta por Juan Frutos expresamente para el programa de 'Juan y Migas' rtve play