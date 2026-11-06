Vuelve el cortometraje a Metrópolis con los Premios Metrópolis-MECAL 2026

Metrópolis vuelve a encontrarse con el cortometraje. El lunes 9 de noviembre, el programa emitirá los tres trabajos galardonados con los Premios Metrópolis-MECAL 2026, concedidos el pasado mes de mayo durante la 28ª edición de MECAL, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona. I Am Everything, de Jeppe Lange; Luz Herida, de Abril Catalina Beascoechea; y Tears, de Paulina Ziólkowska, fueron seleccionados por Metrópolis dentro de la sección Oblicua del festival, un espacio especialmente dedicado a las propuestas más personales que exploran nuevas formas de narrar y de relacionarse con la imagen.

La emisión coincide con la celebración de una nueva edición de MECAL Balears, que, del 4 al 7 de noviembre, reúne en las Islas Baleares a profesionales, estudiantes y agentes del sector audiovisual en torno a proyecciones, encuentros, formación y actividades de la industria del cortometraje. Entre sus iniciativas se encuentra Mecal Lab, un laboratorio destinado a acompañar proyectos de cortometraje mediante asesoramiento y herramientas de desarrollo, presentación y búsqueda de financiación.

Premios Metrópolis MECAL 2026

Con esta emisión, Metrópolis recupera y refuerza su compromiso con el cortometraje y con la difusión de aquellas obras que encuentran en la brevedad un espacio para experimentar, investigar y poner a prueba los límites del lenguaje audiovisual. Una apuesta que permite trasladar a la televisión trabajos nacidos en los circuitos especializados y acercarlos a un público más amplio.

MECAL, un laboratorio para el cortometraje contemporáneo

MECAL, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona, se ha consolidado como una de las citas de referencia para el cortometraje y la animación. Su 28ª edición se celebró del 21 al 31 de mayo de 2026 y reunió competiciones de animación, ficción, documental y Oblicua, además de numerosas secciones paralelas y actividades profesionales.

Dentro de esta programación, Oblicua constituye uno de los territorios más próximos a la sensibilidad de Metrópolis. La sección reúne propuestas que se sitúan en los márgenes de las convenciones narrativas y exploran otras maneras de abordar la realidad mediante el cine experimental, la animación, el ensayo audiovisual y la investigación formal.

Los Premios Metrópolis-MECAL 2026 han seleccionado tres películas muy diferentes entre sí en esta sección Oblicua, pero unidas por una misma voluntad de experimentar con la imagen y de convertirla en una herramienta para pensar nuestro presente.

I Am Everything: cuando una máquina mira la historia del arte

¿Qué ocurre cuando una inteligencia artificial intenta comprender a los seres humanos?

En I Am Everything, el cineasta danés Jeppe Lange imagina una inteligencia artificial que desarrolla conciencia propia y comienza a observar las estructuras sociales y los límites morales de la humanidad. Para construir esa mirada, la película recurre a la historia del arte y al inmenso archivo de imágenes disponible en internet.

I Am Everything, de Jeppe Lange

El resultado es un trabajo de animación y experimentación audiovisual que plantea una relación especialmente sugerente entre tecnología e historia de la imagen. La máquina intenta comprendernos a través de las imágenes que hemos producido, acumulado y compartido durante siglos. El archivo visual de la humanidad se convierte así en una especie de memoria colectiva desde la que la inteligencia artificial trata de construir su propia conciencia.

Metrópolis ha valorado especialmente esta inversión de la mirada: no es el ser humano quien observa y analiza la inteligencia artificial, sino la máquina la que nos observa a nosotros. Una perspectiva que permite abordar la inteligencia artificial desde un lugar inesperadamente humano, con una combinación de reflexión, ironía y extrañeza.

Luz Herida: imágenes para volver a la memoria

En Luz Herida, la cineasta española Abril Catalina Beascoechea construye un relato íntimo sobre la memoria, la identidad y la pérdida.

Claire, una joven escritora atravesando una pausa emocional y creativa, encuentra un antiguo proyector que desencadena un viaje hacia su memoria y hacia la niña que fue. El dispositivo cinematográfico se convierte así en una puerta hacia el pasado y en una herramienta para recuperar aquello que permanece oculto en el cuerpo y en los recuerdos.

Luz Herida, de Abril Catalina BeascoecheaR

Metrópolis ha destacado la elegancia de una propuesta entre la ficción, el drama y el cine experimental que combina distintos registros y formatos visuales para construir una narración fragmentada, sensible y abierta. La imagen no funciona únicamente como representación de los recuerdos, sino como materia física de la memoria: proyectar, mirar y recordar se convierten en acciones estrechamente vinculadas.

Tears: el laberinto de las posibilidades

La tercera pieza seleccionada es Tears, de la realizadora y animadora polaca Paulina Ziólkowska. Un trabajo construido a partir de la animación collage que convierte la incertidumbre y la dificultad de elegir en una experiencia visual.

La protagonista se encuentra ante una multitud de posibilidades, caminos, destinos e identidades. Cada decisión abre nuevas opciones y convierte el mundo en una especie de laberinto de posibilidades. La película plantea así una experiencia reconocible y profundamente contemporánea: la sensación de estar perdido ante un exceso de caminos posibles.

Tears, de Paulina ZiólkowskaR

La elección de Tears responde también a su notable capacidad para convertir la forma en contenido. El collage, construido a partir de fragmentos que se cruzan y transforman, reproduce visualmente esa sensación de incertidumbre y multiplicidad. La ciudad, los cuerpos y los espacios se convierten en piezas móviles de una composición en constante transformación.

Una propuesta experimental que habla de identidad, indecisión y soledad sin necesidad de recurrir al diálogo. La animación permite hacer visible aquello que resulta difícil expresar mediante palabras: estados de ánimo, contradicciones y emociones que forman parte de la experiencia contemporánea.

Metrópolis y el compromiso con el cortometraje

Los Premios Metrópolis-MECAL nacen de la voluntad de recuperar y reforzar el vínculo del programa con el cortometraje, un formato históricamente asociado a la experimentación y a la aparición de nuevos creadores y nuevos lenguajes.

Dar visibilidad a estas obras en televisión significa también ampliar sus posibilidades de encuentro con el público. Frente a unos circuitos de exhibición necesariamente limitados, la televisión pública puede convertirse en un espacio para descubrir propuestas que difícilmente encuentran cabida en otros medios y para reconocer el cortometraje como una forma artística con identidad propia.

Con la emisión de I Am Everything, Luz Herida y Tears, Metrópolis continúa así su apuesta por una creación audiovisual experimental y abierta a nuevas formas de mirar. Tres obras que llegan desde una sección Oblicua para demostrar que, a veces, mirar de otra manera es también una forma de entender mejor el mundo.