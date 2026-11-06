'Hora América' realiza dos especiales desde la XXX Cumbre Iberoamericana

Hora América Hora América - Especial XXX Cumbre Iberoamericana desde el Palacio Real de Madrid - 05/11/2026 rne audio

Hora América, de Radio Exterior de España, ha acompañado la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana con dos programas especiales emitidos los días 4 y 5 de noviembre desde el Palacio Real de Madrid. El programa ha acercado a los oyentes las negociaciones, las voces de sus protagonistas y los desafíos de una comunidad de 22 países. La búsqueda de consensos en una región atravesada por profundas diferencias ideológicas ha sido uno de los ejes de ambas emisiones.

El especial del miércoles contó con entrevistas al ministro de Exteriores de Perú, Carlos Espá, y al canciller de República Dominicana Víctor Bisonó para conocer las prioridades de sus países y sus expectativas ante la cita madrileña. El programa siguió la reunión de ministros de Exteriores y los preparativos de la declaración final, además del encuentro empresarial iberoamericano celebrado en Las Ventas. Las conexiones permitieron explicar el trabajo diplomático previo a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno y el papel de la cooperación frente a un escenario internacional marcado por el unilateralismo.

Hora América Entrevista con el canciller de República Dominicana, Víctor Bisonó Escuchar ahora

Hora América Entrevista con Carlos Espá, ministro de Exteriores de Perú Escuchar ahora

La primera jornada también dio espacio a los pueblos indígenas con una entrevista a Darío Mejía Montalvo, responsable del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Sus reivindicaciones sobre el agua, la tierra, el cambio climático y la autodeterminación formaron parte de una cobertura que miró más allá de las reuniones de mandatarios. Desde México, Kirely Macedo recordó los orígenes de estas cumbres en Guadalajara, donde se celebró la primera edición en 1991, y los vínculos culturales surgidos alrededor de aquel encuentro.

Hora América Entrevista con Mariano Jabonero, secretario general saliente de la OEI Escuchar ahora

El jueves, la educación, la infancia y la igualdad ocuparon un lugar central. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), abordó la cooperación educativa y el impulso a la movilidad universitaria, con la propuesta de un Erasmus iberoamericano. Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, analizó los desafíos de la infancia. Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, explicó las prioridades en igualdad, la estrategia de cuidados y las amenazas que los recortes de financiación y los retrocesos políticos plantean a los derechos de las mujeres.

Hora América Entrevista con Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres en las Américas y el Caribe Escuchar ahora

El segundo especial incluyó el seguimiento de los discursos del plenario y de los acuerdos de la declaración de Madrid, entre ellos los relativos a inteligencia artificial, movilidad académica y respuesta a desastres naturales. La cobertura se completó con un recorrido sonoro por los momentos más recordados de los 35 años de historia de las cumbres, elaborado con el archivo de RNE. La música de Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Iberoamericana de Jóvenes puso el cierre al programa de este jueves.

Hora América Hora América - Especial previa a la Cumbre Iberoamericana de Madrid - 04/11/2026 rne audio

Elecciones de medio mandato y el voto hispano, el otro protagonista de la semana

La actualidad estadounidense también atravesó estos especiales, celebrados inmediatamente después de la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato. Hora América analizó el cambio de mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado y sus posibles consecuencias para la política de Donald Trump hacia América Latina. La cobertura prestó especial atención a Texas y a las victorias de Gina Hinojosa y James Talarico como símbolos del vuelco electoral.

Hora América Hora América - El voto latino, clave en las elecciones de medio mandato en EEUU - 03/11/2026 rne audio

Para explicar el papel del voto hispano, el programa entrevistó a Mark Hugo López, director de investigación sobre raza y etnicidad del Pew Research Center, con preguntas sobre el peso de la economía, las deportaciones y la política migratoria en las urnas. Ese análisis dio continuidad a la cobertura de la jornada electoral del 3 de noviembre, cuando participaron el profesor de Georgetown y expresidente del Diálogo Interamericano Michael Shifter y la excongresista demócrata Debbie Mucarsel-Powell. Sus entrevistas permitieron explorar qué se jugaba Trump y la capacidad del electorado latino para decidir el nuevo equilibrio político en Washington.

Estas entrevistas y los programas completos pueden escucharse en la página de Hora América en RNE Audio.