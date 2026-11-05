La eufórica victoria del ganador de 'El Túnel: Avanza y gana': Lágrimas, emoción y un sueño cumplido

Pocas celebraciones han sido tan emocionantes como la de Martín tras hacerse con los 150.000 euros de premio de El Túnel: Avanza y gana. El joven fue el último concursante en estrenarse en esta segunda temporada, pero desde el minuto uno ya demostró que tenía las cualidades necesarias para hacerse con la victoria. Y así ha sido.

El túnel El túnel - Temporada 2 - Programa 4 - Final Llega la gran final de 'El Túnel: avanza y gana'. Ocho finalistas luchan por el gran premio de 150.000 euros. rtve play

Natural de Noáin (Navarra), estudia un doble grado en Física y Matemáticas en Zaragoza. Su juventud llevó a sus compañeros a subestirmarlo, por lo que les ha dado una lección para gritar que los jóvenes también tienen amplios conocimientos y están formados. Decidido y estratega, Martín ha compartido en el programa que siempre le ha costado mucho encajar, pero que no por ello ha renunciado a su interés por los libros y el saber, pues aspira a ser como un “hombre del Renacimiento”.

Familiar, especialmente desde la pérdida de su abuela, como ganador de El Túnel piensa cumplir el sueño de su padre construyendo una casa en Saragüeta, su pueblo. “Estoy llorando vivo. Esto es flipante”, les comunicaba por teléfono.

Su duelo con Íñigo

No había ninguna duda de que Martín e Íñigo estaban llamados a verse las caras en el duelo final. El de Burgos ya se convirtió en el mayor temor de sus compañeros después de que sobreviviera a tres duelos consecutivos. Sin duda, eran los dos grandes favoritos para hacerse con la victoria dejando sin opciones al resto de finalistas: Shin, Perales, Daniel, Alfonso, Lola y José.

Entre abrazos y lágrimas tras ir despidiendo al resto de finalistas, ambos ocuparon sus asientos para enfrentarse a la categoría ‘Figuras’. Pese a que Martín comenzó tomando la delantera, Íñigo le acabó alcanzando, quedando ambos a una respuesta de la victoria.

El Túnel proclama al segundo ganador del formato

Siendo más rápido con el pulsador, el navarro gritaba la respuesta antes de saltar eufórico por todo el plató tras saberse ganador de los 150.000 euros. En el suelo y entre lágrimas de alegría, Martín apenas podía articular palabra mientras se abrazaba a Jesús Vázquez e Íñigo. Un momentazo televisivo que será difícil de olvidar.