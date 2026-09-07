Entra en 'El Túnel': Así es la mecánica del nuevo concurso presentado por Jesús Vázquez
- 32 participantes se ven las caras para hacerse con hasta 150.000 euros
- Este miércoles, después de La Revuelta, llega el nuevo concurso de La 1
La 1 y RTVE Play arrancan septiembre con el estreno de El Túnel: avanza y gana este miércoles 9 después de La Revuelta. Así, David Broncano da paso a Jesús Vázquez como anfitrión del juego de la temporada en el que saberse las respuestas no es suficiente. 32 personas tendrán que tirar de estrategia y mente fría para hacerse con hasta 150.000 euros, pero... ¿Cómo funciona El Túnel?
Los participantes esperan tranquilamente en sus atriles hasta que El Túnel señale al elegido o la elegida para sentarse en el primero de los dos sillones móviles que protagonizan el original formato. Una vez anunciada la categoría del primer duelo toca elegir adversario y para ello puede consultar a sus compañeros. Eso sí, nadie está obligado a decir la verdad, por lo que la intuición y el engaño también entran en juego.
Avanza, calcula y arriesga
Las categorías ponen a prueba la cultura general y la rapidez mental de los concursantes, aunque también hay categorías premium que permiten hacerse con más dinero. ¿Pero cómo ganarlo?
Los duelistas se enfrentan a preguntas con las que avanzar en el túnel. Eso sí, cada respuesta incorrecta te hace retroceder. Gana el cara a cara el primero que lo recorra por completo sumando el valor de su rival. Superada esta parte, llega el turno de la estrategia.
El vencedor o vencedora del duelo tiene que valorar cómo jugar: retirarse o asumir el riesgo de seguir jugando y contra quién. Estas decisiones se vuelven cruciales con el avance del programa a medida que se va reduciendo el número de concursantes.
Último cara a cara
Solo dos llegarán a la gran final, en el que un importante giro hará que la estrategia cobre más protagonismo que nunca para recorrer por última vez El Túnel. Quien lo logre, se convertirá en ganador o ganadora.
Tan importante como lo anterior es que también hay espacio para conectar con la parte más humana y emocional al conocer algunas de las historias de los 32 concursantes que reflejan realidades diversas de la sociedad española. Quizá la empatía también sirva para avanzar y ganar en El Túnel.
El Túnel: avanza y gana arranca este miércoles tras La Revuelta. No te pierdas el gran estreno en La 1 y en RTVE Play.