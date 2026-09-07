Entra en 'El Túnel': Así es la mecánica del nuevo concurso presentado por Jesús Vázquez

La 1 y RTVE Play arrancan septiembre con el estreno de El Túnel: avanza y gana este miércoles 9 después de La Revuelta. Así, David Broncano da paso a Jesús Vázquez como anfitrión del juego de la temporada en el que saberse las respuestas no es suficiente. 32 personas tendrán que tirar de estrategia y mente fría para hacerse con hasta 150.000 euros, pero... ¿Cómo funciona El Túnel?

Los participantes esperan tranquilamente en sus atriles hasta que El Túnel señale al elegido o la elegida para sentarse en el primero de los dos sillones móviles que protagonizan el original formato. Una vez anunciada la categoría del primer duelo toca elegir adversario y para ello puede consultar a sus compañeros. Eso sí, nadie está obligado a decir la verdad, por lo que la intuición y el engaño también entran en juego.

Avanza, calcula y arriesga Las categorías ponen a prueba la cultura general y la rapidez mental de los concursantes, aunque también hay categorías premium que permiten hacerse con más dinero. ¿Pero cómo ganarlo? Los duelistas se enfrentan a preguntas con las que avanzar en el túnel. Eso sí, cada respuesta incorrecta te hace retroceder. Gana el cara a cara el primero que lo recorra por completo sumando el valor de su rival. Superada esta parte, llega el turno de la estrategia. Concursantes de 'El Túnel' El vencedor o vencedora del duelo tiene que valorar cómo jugar: retirarse o asumir el riesgo de seguir jugando y contra quién. Estas decisiones se vuelven cruciales con el avance del programa a medida que se va reduciendo el número de concursantes.