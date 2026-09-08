'El Túnel': Por qué no te puedes perder el nuevo concurso de Jesús Vázquez

Olvídate de los concursos donde acumular datos de memoria asegura la victoria. 'El Túnel: avanza y gana' llega este miércoles 9 de septiembre a La 1 y a RTVE Play, justo después de 'La Revuelta', con una propuesta donde la cultura general es solo la mitad del camino. La otra mitad depende de la agilidad mental, la intuición y la estrategia para medir a los 32 participantes anónimos que compiten por hasta 150.000 euros. A los mandos regresa el comunicador gallego Jesús Vázquez, que celebra el estreno haciéndose un regalo redondo al coincidir de lleno con el día de su cumpleaños: "Este concurso me ha llegado cuando no lo esperaba, me ha sorprendido y me gustó tanto que me involucré desde el minuto uno".

Un despliegue escénico de gran formato grabado en Lisboa Entrar en el plató de 'El Túnel' es casi como poner un pie en un plató de cine. El concurso se ha grabado en un gran hub audiovisual en Lisboa, un plató gigantesco donde convergen las adaptaciones internacionales del programa para ofrecer un envolvente despliegue visual. Ponerse al frente de una producción de semejante envergadura ha sido un motivo extra de celebración para el presentador: "En estos tiempos que corren, de tanto ajuste y ahorro de costes, volverte a encontrar en un plató de estas dimensiones es estupendo; han conseguido hacer un espacio gigantesco, lujosísimo y espectacular".

Mentiras en la grada, duelos vertiginosos y estrategia pura La mecánica es una carrera cargada de ritmo en la que el propio túnel decide quién salta a competir y bajo qué temática. Pero antes de encarar el duelo cara a cara en unos sillones mecánicos que avanzan o retroceden, el concursante debe tantear a sus compañeros en la grada. Como nadie está obligado a decir la verdad sobre lo que sabe, detectar quién miente y quién dice la verdad resulta crucial antes de decidir si arriesgarse o plantarse tras ganar. Como bromea el propio Jesús Vázquez sobre los participantes: "Hay que tener estrategia: los hay que van muy lanzados y se estrellan al tercer duelo, y los hay que hacen uno, se vuelven a su atril y se quedan allí calladitos viendo cómo 'muere' el resto para llegar al final".