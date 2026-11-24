Carmen Arrufat (La inocencia, Élite, HIT) sigue enrededa en Rumis. La actriz interpreta a la protagonista de esta sitcomo sonora de RNE Audio, Marina, que en este capítulo va a descubrir una horrible jugarreta por parte de alguien a quien admira y en quien confía. Lo mismo podría decir de ella su novio, algo ingenuo, la verdad.

En este momento de "tierra trágame" su padre no le va a ayudar, sus 'rumis' tampoco y tendrá que armarse de valor para dar un paso en la buena dirección. Lo que no está claro es que lo vaya a conseguir.

Rumis Rumis - 4. Sorpresa, sorpresa rne audio

Carmen Arrufat se estrena en la interpretación en formato audio en esta comedia sonora en la que pone voz y alma a su protagonista. Marina comparte un piso caro y en malas condiciones con Yolanda, una eterna aspirante a actriz; y Paula, una influencer con cientos de miles de followers que aún así no puede permitirse pagar un piso sola. Ellas son, como se diría ahora, roomies (compañeras de piso). Aunque nos hemos permitido castellanizarlo como Rumis.

Escrita por Irene Mezquita y Amèlia Barberà, la serie bebe de otras tan exitosas como Fleabag o Girls. Javier Hernández y Raquel Martín Alonso han dirigido este podcast de ficción en clave de comedia, a la que también han prestado su voz rostros de RTVE como Javier Hoyos, Aitor Albizua, Lorena Macías, Carlota Correder o Inés Hernand. Carlos García y Javier Hernández firman con éxito un diseño de sonido divertido, dinámico y verosímil.

La música de la cabecera es "Clase media", de Jordana B, puedes escuchala, junto al restto de canciones que suenan en los epidosidos, en esta lista de canciones de la serie.

En capítulos anteriores...

La serie comienza con el episodio Bienvenida a Madrid, en el que una Marina ilusinada llega a Madrid desde su pueblo, en la costa valenciana. Atrás deja una vida tranquila para cambiarla por la ilusión de trabajar en la televisión y en una gran ciudad como Madrid. Se instala en el piso, conoce a sus 'rumis' y a su jefe Rafael Mescado.

En el segundo capíutlo, Una cena informal, Maina empieza a conocer los entresijos del mundo de la televisión y de su jefe, un ser sin escrúpulos, y cómo es la vida en una gran ciudad como Madrid. Y claro, todo se va complicando y poniendo interesante, sino no sería una sitcom.

Marina hace grandes esfuerzos por mantener la relación a distancia con Carlos, su novio de toda la vida. Algo que se puede escuchar en tercer episodio, Tralará, en el que contamos con un cameo del mismísmo Javi Hoyos. Marina sigue intentando ganarse la confianza de su jefe, mientras que en el piso compartido vive un momento "interesante" —que no te puedes perder— con Yolanda. !Ah! y ¿aceptará o no la invitación de Luca, el vecino de arriba, para subir a su casa?.

Amor, desengaños, sueños, ambición, abuso de poder, autodescubrimiento y la dosis justa de suspense. Tendrás risas aseguradas (seas Z o no) y quizás algo en lo que pensar. Cada martes un nuevo capítulo en RNE Audio.