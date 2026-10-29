Brujas, cine, y un amor a tres bandas: Paco Rabal, Concha Velasco y Victoria Abril viven 'La hora bruja'

El Gran César, nieto de una famosa bruja gallega llamada Constantina Comesaña, y su cuñada, Pilar Esmeralda, convertida ahora en amante, recorren los caminos con su espectáculo de "cine magia" en el proyectan películas que doblan en directo, leen el futuro y hacen trucos de magia. Viajan en un autobús convertido en casa y en uno de los caminos recogen a Saga, una hermosa y joven meiga que seducirá a la pareja y alterará sus vidas. Jaime de Armiñan se encargó de la dirección y del guion, que escribió Ramón de Diego, conocido sobre todo por su trabajo como maquillador.

Paco Rabal y Concha Velasco interpretan César y Pilar Esmeralda, y con ellos destaca Victoria Abril, que vivía un excelente momento profesional, cargado de éxitos y proyectos. Curiosamente, acababa de rodar Padre Nuestro, en la que coincidió con Paco Rabal. Los actores Sancho Gracia, Asunción Balaguer y Juan Echanove completan el reparto.

Armiñan rodó su película en Pontevedra, Galicia. A lo largo del viaje que emprenden los protagonistas el Puente de Rande, Castro de Troña en Pías, Ponteareas, Ponte de Vilar, Barcia de Mora, La Guardia, Fornelos de Montes, Baiona, Tui, Mondariz y el Balneario de Mondariz. Hay una parte, mágica, en la que el balneario recobra su esplendor y esta parte se rodó en el Real Casino de Madrid.

La hora más cinematográfica

La hora bruja es magia, pero también cine. Es ese espacio de tiempo entre el atardecer y el anochecer, ese instante que los directores de fotografías adora para similar el amanecer. En este caso fue el maestro Teo Escamilla, el encargado de fotografiar la luz, de atraparla para ambientar la historia. En una entrevista con el blog El antepenúltimo mohicano, la directora de fotografía Gris Jordana define así la "hora bruja'. "Es una de las horas de luz más bonitas del día. El cielo aún está azul, pero la luz es muy suave. Rodar a esa hora y añadirle unas estrellas en posproducción da como resultado una noche con mucha más información y mucho más naturalista que si iluminas artificialmente una noche cerrada, en la que el cielo queda negro y la luz más dura. Pero la hora bruja dura solo veinte minutos, y eso complica rodar una secuencia larga con tan poco tiempo diario".

'La hora bruja'RTVE

Concha Velasco quería ser Esmera

Concha Velasco era una de las actrices del momento. Estaba centrada en el teatro, con la obra Buenas noches, madre, que interpretaba con Mary Carrillo. E hizo lo imposible para rodar con Armiñán. "Decidí que la hacía fuera como fuera. Paré el teatro dos meses y la hice encantada.El papel de Esmeralda es uno de los más bonitos que me han caído en suerte y trabajé muy a gusto con Paco Rabal y Victoria Abril. Aunque solo hubiera hecho esta, creo que se me podrían perdonar los errores pasados y las películas malas que he hecho a lo largo de mi vida. El premio de Valladolid coronó mi carrera", decía la Vallisoletana a Fernando Méndez-Leite. Se refería a la Espiga de Oro de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, SEMINCI, que premió también a Paco Rabal con el mismo galardón.

"De Conchita Velasco me acuerdo conduciendo su casa, ese autobús, que construimos aquí, en Madrid. Lo conducía ella sola por unas carreteras así de estrechas y Teo Escamilla le decía ¡Más deprisa! Yo pensé que nos matábamos. Y de Paco Rabal recuerdo que no quería salir desnudo: ¡Me metes en la cárcel pero me desnudo!". Era por exigencia del guion: en un momento dado se desnuda y mira al espejo para ver su entierro. "Podía hacer cualquier cosa, pero ponerse de espaldas y enseñar el culo nos costó bastante", recordaba Armiñán en Versión Española. "Es una de mis películas más queridas. Yo creo que nos lo sopló una bruja", decía el director.

'La hora bruja'RTVE

Tres títulos para Oscar

Armiñán, dos veces nominado al Oscar por El nido y Mi querida señorita, pero nunca ganador del Goya, recordaba siempre con cariño esta película. "La hice en total libertad, ya no había censura y había dinero. Es cine dentro del cine, y es amor a la profesión", decía a RTVE sobre esta película, seleccionada por España para competir en los Oscar, aunque finalmente no llegó a estar entre las nominadas.

El talento de Paco Rabal, Concha Velasco y Victoria Abril está al servicio de la historia, en el que se cuelan varios temas. Es cine de amor, pero también es amor al cine. Y a la poesías. En su historia vemos a César y Pilar doblando Cleopatra en directo. Y hay mucha poesía, la que escuchamos en boca de los personajes. Destacan estos versos de Gustavo Adolfo Bécquer, que son la esencia de la película:

Una mujer me ha envenenado el alma,

otra mujer me ha envenenado el cuerpo;

ninguna de las dos vino a buscarme,

yo de ninguna de las dos me quejo.

Al final de la película leemos en un cartel: César, Pilar y Saga dijeron versos de Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Gustavo Adolfo, Bécquer Rosalía de castro y Federico Oliver. "A ellos y a todos los poetas de nuestra lengua va dedicada La hora bruja. Federico Oliver (escultor, escritor, dramaturgo, director teatral y primer presidente de la Sociedad General de Autores) fue el abuelo de Jaime de Armiñán.

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