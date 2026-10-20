Unicaja Málaga y Asisa Joventut: Hora y dónde ver en TV la segunda jornada de la Champions League de baloncesto

La Champions League de baloncesto (BCL) completa esta semana su segunda jornada con la participación de dos equipos españoles: Asisa Joventut y Unicaja Málaga. La competición se emite en directo y gratis en Teledeporte y RTVE Play.

Esta vez, las cámaras de RTVE serán testigos de los partidos que disputen el Unicaja de Málaga contra el BK KVIS Pardubice checo (este martes, 18:00 horas) y el Asisa Joventut contra el Telekom Baskets Bonn (miércoles, a las 20:00 horas)

El conjunto malagueño, que consiguió una victoria amplia en el primer partido ante el BC Juventus Utena lituano (69-105), se mide por primera vez en su historia al equipo checo, contra el que intentará conseguir un nuevo triunfo, lo que le mantendría en la primera posición del grupo E empatado con el Pallacanestro Reggiana italiano.

El BK KVIS Pardubice llega al duelo tras haber caído en la pasada jornada de la Liga checa como local ante el BK Decín (79-82), aunque, pese a esa derrota, se encuentra en el tercer puesto de la competición con un balance de seis victorias y dos derrotas, los mismos triunfos que los colíderes de la competición, Slavia Praha y SLUNETA Ústí nad Labem, aunque con un partido más disputado.

A pesar de ser la primera vez que el Unicaja y el BK KVIS Pardubice se enfrenten, ambos conjuntos tienen un vínculo en común, el alero Jiri Welsch, que estuvo en Málaga durante cuatro temporadas (2006-2010) y que es natural de esa localidad checa.

El Joventut, contra el Bonn

Por su parte, el Asisa Joventut recibe al Telekom Baskets Bonn este miércoles (20 horas) en un nuevo compromiso europeo en el que buscará dar continuidad a las buenas sensaciones de los últimos partidos. Las victorias ante el MoraBanc Andorra y el Barça han reforzado la confianza del equipo, que quiere aprovechar este buen momento para seguir avanzando en la Basketball Champions League, donde ya sumó su primer triunfo en la jornada inaugural ante el Bnei Herzliya. Dani Miret cuenta con las bajas de Boogie Ellis, con una lesión en el aductor de la pierna derecha, de Ante Tomic y de Yannick Kraag.

El conjunto alemán llega al choque después de ganar al FC Porto (78-74) en la BCL y de imponerse de forma clara al EWE Baskets (61-75) en la Copa alemana. Jugadores como Jeff Garrett y Joel Aminu destacan a una plantilla que tiene un juego muy coral.

Hora y dónde ver al Unicaja de Málaga y al Asisa Joventut en la Champions League

Martes 20 de octubre

18:00 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 2ª jornada. Bk Kvis Pardubice - Unicaja. Teledeporte y RTVE Play

Miércoles 21 de octubre

20:00 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 3ª jornada. Asisa Joventut - Telekom Baskets Bonn. Teledeporte y RTVE Play