Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 19 al 23 de octubre

Metidos en pleno octubre, el deporte no para y en RTVE te ofrecemos las mejores competiciones deportivas, totalmente gratis y en directo. Tanto en Teledeporte como en RTVE Play puedes disfrutar de una semana llena de adrenalina. Para empezar, la selección española femenina sub-17debuta en el Mundial de la categoría que se disputa en Rabat. Lo hará el lunes a las 17 horas contra México y el jueves a las 16 horas se enfrentará a Australia. Las futbolistas españolas quieren emular los éxitos de todas las categorías del fútbol femenino español y alcanzar la gloria en este campeonato.

Esta semana también se disputan otros dos mundiales. El primero, el de gimasia artística, que congrega del 17 al 25 de octubre a los mejores gimnastas del mundo en la ciudad holandesa de Rotterdam. El equipo español tratará de hacer un buen papel y contará con el veterano Ray Zapata, plata olímpica de suelo en Tokio 2020 y último medallista español en un Mundial de gimnasia artística. También estará Alba Petisco, doble medallista europea en 2025, y Laia Font, una de las grandes esperanzas de la gimnasia española. Y en la ciudad china de Qingdao se disputan los Mundiales de remo de mar y beach sprint. Las pruebas olímpicas de velocidad, con la presencia de la selección española, se disputarán del 18 al 21 de octubre.

Esta semana también se podrá gozar del mejor baloncesto. Empezando por la final de la WNBA. Las Atlanta Dream y Golden State Valkyries pelean a siete partidos para entrar en la historia y convertirse por primera vez en campeonas de la mejor liga de baloncesto femenina del mundo. El martes a las 2 de la madrugada se disputa el segundo partido de la final, de nuevo en San Francisco, y el jueves, también a las 02:00 horas, la final viaja a Atlanta en el tercer choque. Volviendo a Europa, hay nueva jornada de la Basketball Champions League con la participación de los equipos españoles. El martes 20, el Unicaja de Málaga viaja a Praga para enfrentarse al Bk Kvis Pardubice a las 18 horas y el miércoles será el turno del Asisa Joventut, que recibirá al Telekom Baskets Bonn a las 20 horas. Y el viernes, arranca la quinta jornada de la Liga de baloncesto U22 con el encuentro Barça Atlètic - Real Madrid.

¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!

Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play

Lunes 19 de octubre

17:00 horas: Fútbol. Copa Mundial femenina sub-17. España - México (Rabat, Marruecos). Teledeporte y RTVE Play

Martes 20 de octubre

02:00 horas: Baloncesto. Liga WNBA. Play Off. Final 2º partido. Atlanta Dream - Golden State Valkyries (San Francisco, EEUU). Teledeporte y RTVE Play

03:00 horas: Remo. Campeonato del Mundo Beach Sprint. Finales (Qingdao, China). Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 3ª jornada. Bk Kvis Pardubice - Unicaja. Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. Final equipos masculino (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

20:30 horas: Fútbol sala. Clasificación Campeonato del Mundo masculino. 1ª jornada. España-Finlandia (Manzanares). Teledeporte y RTVE Play

Miércoles 21 de octubre

05:45 horas: Remo. Campeonato del Mundo Beach Sprint. Finales (Qingdao, China). Teledeporte y RTVE Play

22:30 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. Final equipos femenino (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

20:00 horas: Baloncesto. Basketball Champions League. 3ª jornada. Asisa Joventut - Telekom Baskets Bonn. Teledeporte y RTVE Play

Jueves 22 de octubre

02:00 horas: Baloncesto. Liga WNBA. Play Off. Final. 3º partido. Atlanta Dream - Golden State Valkyries (Atlanta, EEUU). Teledeporte y RTVE Play

11:00 horas: Ciclismo. Presentación del Tour de Francia 2027 (París). Teledeporte y RTVE Play

16:00 horas: Fútbol. Copa Mundial femenina sub-17. España - Australia (Rabat, Marruecos). Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Balonmano. Semana Internacional. Selección femenina. España - Japón (Bolaños De Calatrava, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

19:15 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. All around masculino. (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

Viernes 23 de octubre

17:00 horas: Baloncesto. Liga U22. 5ª jornada. Barça Atlètic - Real Madrid. Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Balonmano. Liga Asobal. 7ª Jornada. Irudek Bidasoa Irun - Bm Caserío Ciudad Real. RTVE Play

19:15 horas: Gimnasia artística. Campeonato del Mundo. All around femenino. (Rotterdam, Países Bajos). Teledeporte y RTVE Play

18:45 horas: Hockey Patines. Supercopa de España femenina. 1ª semifinal. CP Vila-Sana Coop D'Ivars - Generali Hc Palau (Olot, Girona). Teledeporte y RTVE Play

21:00 horas: Hockey Patines. Supercopa de España femenina. 2ª semifinal. Esneca Fraga - Telecable Hockey Club (Olot, Girona). Teledeporte y RTVE Play