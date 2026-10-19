Robert Redford y Natalie Wood en Propiedad condenada, dirigida por Sydney Pollack y con guion de Francis Ford Coppola

En 1966, Hollywood lloró las muertes de Buster Keaton, Montgomery Clift y Walter Disney y celebró la victoria de Sonrisas y Lágrimas en la gala de los Oscar. En ese año llegaron a los cines películas tan interesantes como Cortina rasgada, de Alfred Hitchcock; El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone; Fahrenheit 451, de François Truffaut; y Persona, de Ingmar Bergman. También Propiedad condenada, aunque lo hizo salvando muchos obstáculos.

Tenía todo para ser un gran éxito, pero no fue así. Los protagonistas son Robert Redford y Natalie Wood, el director fue Sidney Pollack y Francis Ford Coppola estaba al frente del equipo de guionistas, que tenían como misión adaptar un texto de Tennesse Williams.

El escritor fue uno de los más deseados por los estudios y muchas de sus obras se llevaron al cine: El zoo de cristal, Un tranvía llamado Deseo, La gata sobre el tejado de zinc, Dulce pájaro de juventud, La noche de la iguana y De repente, el último verano.

Natalie Wood y Kate Reid en 'Propiedad condenada'

La historia de Alva

Propiedad condenadaes la historia de Alva (Natalie Wood), a la que conocemos a través de los recuerdos de su hermana pequeña Willie. Así sabemos que vivían en un pequeño pueblo sureño, que creció gracias a la industria del ferrocarril. Su madre las ha criado solas desde que el marido la abandonó y se mantienen gracias a la pensión que regenta la madre.

Se trata de un local de dudosa reputación y la madre utiliza a sus hijas como reclamo, e incluso a veces consiguen favores de los hombres acaudalados del lugar. Alva no quiere esa vida y la llegada de Owen Legate (Robert Redford) al lugar, un forastero culto y atractivo, da alas a sus sueños. La obra original, de Tennesse Williams, se cuenta únicamente con el personaje de Willie, pero Francis Ford Coppola y los otros guionistas, Edith R. Sommer y Fred Coe, introdujeron el personaje de Alva.

Robert Redford y Natalie Wood en Propiedad condenada

Natalie Wood, la gran estrella

La leyenda de la película, a veces un tanto negra, cuenta que la dirección se le propuso a John Houston, pero este declinó la oferta. También que se pensó que la pareja protagonista, Alva y Owen, la protagonizaran Elizabeth Taylor y Richard Burton. Los elegidos fueron Natalie Wood y Robert Redford que ya habían trabajado juntos un año antes en La rebelde.Natalie Wood era una estrella, con éxitos como Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba y West Side Story, y había tenido tres nominaciones al Oscar. Redford empezaba a despuntar y brillar, con La rebelde logró el Globo de oro a Nueva estrella masculina y su agenda empezaba a llenarse. Junto a ellos está Charles Bronson, muy popular tras haber estrenado Los siete magníficos y La gran evasión.

Los lugares escogidos para rodar la película fueron Bay Saint Louis y Biloxi, ambas ciudades en el estado de Mississippi, y además lugares como Nueva Orleans, en Luisiana, y Los Ángeles, California. La locomotora utilizada en la película fue la Reader Railroad No. 1702, construida en 1942. Sigue funcionando y ahora se usa para llevar a los turistas que visitan las Grandes Montañas Humeantes que están entre Tennessee y Carolina del Norte.

Los cronistas de Los Ángeles se frotaban las manos con la cantidad de chismes y rumores que corrían durante el rodaje. Se dice que empezaron a grabar sin que los actores tuvieran el guion definitivo y que este se iba escribiendo mientras avanzaba el rodaje. Natalie Wood llegó a decir que hab��a diálogos tan absurdos y sin sentido que muchas veces improvisaban o, directamente, se inventaban las frases. El resultado final no agradó a Tennesse Williams que pidió a la Paramount que eliminara su nombre de los títulos de crédito.

Natalie Wood y Robert Redford en Propiedad condenada

La vida de Natalie Wood

Todos los ojos y oídos estaban pendientes de Natalie Wood. La actriz era una inagotable fuente de ingresos para la prensa social, debido a su agitada vida personal. Se casó dos veces con Robert Wagner, en 1957 y en 1962, y la separación final llegó diez meses después de la segunda boda. Se dijo que había tenido romances con Michael Caine, Steve McQueen, Tony Curtis, Dennis Hopper, David Niven Jr. y Elvis Presley, y llegó comprometerse con Ladislav Blatnik, un fabricante de zapatos venezolano. El desamor marcó su vida y se dice que intentó quitarse la vida durante el rodaje de Propiedad condenada.

La película se estrenó el 17 de julio de 1966 y ella recibió una nominación al Globo de oro, premio que ganó Anouk Aimée por Un hombre y una mujer. Después dejó de trabajar durante tres años. Se dice que arrastraba una profunda depresión y también que no dirigió bien las pésimas críticas que recibió con la película Penélope, estrenada el mismo año. La actriz falleció el 29 de noviembre de 1981 y su muerte sigue rodeada de misterio. ¿Qué pasó realmente?

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