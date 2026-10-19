Juan Carlos Rivero se mete en todos los charcos en el estreno de la segunda temporada de 'Fútbol de Calle'

Fútbol de Calle, el programa con menos fútbol y más calle de En Play, ha regresado por todo lo alto. Ha estrenado su segunda temporada más fuerte que nunca, con las incorporaciones de Antoni Daimiel y Javi Nácher al frente, sumados a los ya conocidos jugones La Sotanita y Pedro 'el Ingeniero'. Y para celebrar este regreso, el primer capítulo de esta nueva entrega ha contado con un invitado de relumbrón, el mítico presentador deportivo de esta casa, Juan Carlos Rivero.

El programa arrancó analizando lo mejor de la 9 jornada de Liga, como la contudente victoria del Real Madrid al Sevilla por 4-1. Varias preguntas sobrevolaron la tertulia: ¿hemos visto al mejor Madrid de la temporada?, ¿será definitivo al fin del pivote Valverde-Tchouaméni?, ¿Güler debe ser titular en el eje del centro del campo? Y, mientras, el Barça sigue a lo suyo, a goleada por goleada. Y de fondo, nos toparemos el próximo domingo con el primer clásico de la temporada.

Daimiel ha querido estrenarse en el programa con una sección propia llamada "No lo vimos venir" en la que ha partido de la paradoja del gato de Schrödinger para intentar explicar cuál es el verdadero Mourinho. ¿Éste Mourinho es el de ahora o sigue encerrado en el Mourinho de la primera etapa? Y de ahí, la pregunta que se plantea es si el verdadero Mourinho va a salir de la caja el domingo en el clásico contra el Barça.

El próximo viernes Leo Messi va a recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes y aprovechando la ocasión, los cuatro conductores del programa se vieron sometidos a un test para adivinar la respuesta correcta de los vídeos más rocambolescos del astro argentino. Y entre semana tenemos una nueva jornada de la Champions con el partido de todas las madres, un PSG-Barcelona. Y Pedro el Ingeniero se frotó las manos para analizar todas las combinaciones tácticas y de estrategia que puede deparar acsi el mejor partido que se puede ver en el fútbol mundial en la actualidad.

Rivero, sobre sus gazapos: "Es que los jugadores se mueven mucho"

El estreno de la segunda temporada del programa se merecía un invitado de altura y qué mejor que contar con el narrador deportivo de TVE, Juan Carlos Rivero, que se metió en todos los charcos y no eludió ninguna pregunta. Daimiel le recordaba cuando el fallecido Andrés Montes fue narrador de partidos de fútbol y justificaba que se confundía tanto en las narraciones porque él miraba al campo desde la tribuna de comentarista en lugar de fijarse en el monitor.

"Toda la razón tenía. A los narradores nos mandan al punto más alto de los estadios, el más alejado del terreno de juego. Yo también soy más de mirar al monitor, yo soy también de mirar al estadio", se solidarizaba Rivero con Montes, para luego darle un zasca en toda regla. "Pero con todo el respeto del mundo, Andrés Montes era el narrador que más se confundía del mundo con los nombres de los jugadores. Ahora se reiría conmigo".

En la actualidad, Rivero también es un narrador que acumula haters por doquier debido a sus fallos a la hora de narrar los partidos de la selección española, a lo que responde que "todo el mundo se equivoca y los jugadores se mueven mucho. Por ejemplo, en los córners, es muy difícil adivinar en tiempo real todos los jugadores que saltan a rematar a la vez".

Él ha sabido darle la vuelta a las críticas y desde su cuenta de Tik Tok se ríe de todo y sobre todo de sí mismo: "Con esto del Tik Tok ha sido una cosa más de mi hija. Me hace gracia, me divierte, y no podemos estar de espaldas a lo que sucede". Y, por eso, al ser preguntado, por el lapsus más divertido que recuerda, lo tiene claro: "Yo me quedo con el gol en la Eurocopa de Ferran Torres, que primero digo Jesús Navas, ya me pongo nervioso y digo Ferran pero le apellido Martínez"

Otro charco que no quiso esquivar fue su vaticinio para la Liga, la Champions y la Copa. Estas fueron sus previsiones: "La Liga se la va a llevar el Barça, el PSG va a repetir y va a ganar su tercera Champions y la Copa la podría ganar el Atleti". Y antes de irse, soltó la bomba. La jubilación le va quedando cercana pero la horquilla que dio no la vimos venir: entre la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030. Ahí queda eso

Fútbol de Calle se emite en formato semanal, todos los lunes, y analiza toda la actualidad futbolera en formato barra de bar y pachanga premium, con más calle y memes que fútbol. El programa es una producción original de RTVE Play en colaboración de The Voice Village by You First. El próximo lunes habrá más Fútbol de Calle de En Play. Recuerda la cita, de 20:40 a 21:45 en RTVE Play y en Teledeporte.