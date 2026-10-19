Las Azúcar Moreno reivindican su legado en '¡Menudo cuadro! Fresh': "No es necesario estar todo el rato en televisión para hacer conciertos"

Arranca por todo lo alto la nueva temporada de '¡Menudo cuadro! Fresh'. En esta primera entrega David Insua, David Andújar y Carlota Corredera han recibido en el plató a dos auténticos iconos de la música española: Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno. Las hermanas Salazar atraviesan un momento lleno de vitalidad y proyectos. Durante la charla han anunciado la preparación de un nuevo videoclip con una versión renovada de su mítico "Bandido", la canción que les dio todo tras su paso por Eurovisión, y un futuro álbum de versiones de temas que marcaron su juventud. Al volver a ver las imágenes de su primera aparición televisiva en el archivo de RTVE junto a sus hermanos Los Chunguitos, se han emocionado recordando la ilusión con la que empezaron cuando apenas eran unas jovencísimas artistas de 18 y 19 años.

El recuerdo al archivo de RTVE: los inicios televisivos de las Azúcar Moreno con Los Chunguitos RTVE

Haciendo gala de una enorme complicidad, Toñi y Encarna han recordado con ternura sus orígenes familiares en Badajoz y su llegada al barrio de Vallecas en Madrid. "Nos criamos cantando por las calles y buscándonos la vida; hemos vendido lotería en la Puerta del Sol, limpiado calzado y pasado el platillo por la calle Echegaray", han evocado con orgullo. A pesar de las dificultades de una infancia humilde en una familia numerosa de nueve hermanos, aseguran que volverían con los ojos cerrados a esa época: "La infancia no es una cuestión de dinero, es una cuestión de amor y de abrazos".

Las artistas también han compartido divertidas anécdotas internacionales, como cuando rodaron en Los Ángeles un anuncio de refrescos bajo la dirección de Isabel Coixet tras el éxito de "Devórame otra vez", intentando cantar en inglés con la ayuda de un foniatra en el estudio. Al hablar del reconocimiento en la industria, han tenido un cariñoso recuerdo para su hermano Enrique, fundador de Los Chunguitos y autor de temas como "Me quedo contigo", pidiendo que su enorme talento como compositor y cantante sea recordado como merece. Sobre el respeto y la convivencia, las hermanas han destacado el cariño incondicional que siempre les demuestra el público en sus más de 40 conciertos cada verano, subrayando la importancia de la educación en la diversidad desde la infancia para superar cualquier barrera.

Del musical de La Oreja de Van Gogh al edadismo en la maternidad

La actualidad y el debate pop han completado la entrega de la mano de los colaboradores. David Andújar ha desvelado los planes de 'Puedes contar conmigo', la película musical en preproducción basada en los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh al estilo Mamma Mia!, que ya ha recibido el visto bueno de la banda y el interés de rostros como Ana Mena. Además, Andújar ha criticado los ataques gordófobos sufridos por Amaia Montero con sus estilismos de gira.

Por su parte, Carlota Corredera ha abierto el debate sobre los límites de la edad en la maternidad a raíz de los recientes embarazos de actrices y famosas como Hillary Swank a los 52 años. Para aportar rigor al asunto, el programa ha contado con la conexión en directo de la ginecóloga Bárbara Fernández del Bas, analizando la doble vara de medir que sufren las mujeres frente a los hombres en la madurez.

El misterio de Marina Joyce con la teacher Berry

El broche final lo ha puesto la nueva colaboradora, la teacher Berry Berryuca, inaugurando la Spooky Season con uno de los grandes virales e internetología del recuerdo: la historia de la youtuber británica Marina Joyce y el misterio en torno a su extraño comportamiento en 2016 que desató la campaña mundial #SaveMarinaJoyce.

Esta temporada, ¡Menudo cuadro! dobla su apuesta con dos citas semanales: la versión Fresh se emite en directo cada lunes a las 17:00 horas, mientras que los jueves a la misma hora llega el turno de las entrevistas en profundidad del formato clásico. Puedes seguir ambas entregas en RTVE Play y RNE Audio.