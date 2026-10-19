Belén Santo, sobre el bullying que sufrió de niña: "Metían piedras dentro de bolas de nieve y nos las tiraban"

¿Quién te conoce mejor que tu mejor amigo? Probablemente nadie, por eso Close Friends reúne a mejores amigos para descubrir esa otra cara de la gente más famosa. La primera invitada es Belén Santo, más conocida como Belu en redes sociales, quien se ha traído al videopodcast a otro popular creador de contenido: Izan Oviedo. Los dos han hablado sin pelos en la lengua de su amistad, que empezó en un festival y continuó cuando Izan lo dejó con su ex y se fue a casa de Belén Santo, en Madrid. "Fue un cambio de vida muy bueno para mí y Belu me acogió", resume Izan.

Hablan de lo bueno -como lo detallista que es Izan, que le lleva flores a Belu por menos de nada-, y de lo malo. Lo peor de él es que "no para de quejarse de absolutamente todo", cuenta Belu. Lo peor de ella es que "se olvida de todo, no tiene nada de memoria", explica Izan.

Pero las mejores confesiones llegan en el juego de las pizarras, en el que no han estado muy de acuerdo. Solo han coincidido en que Belén es quien tiene más dinero, pero ¿quién es más probable que salga una noche y acabe en el calabozo? No lo tienen del todo claro. Sus alter egos les podrían meter en problemas. El de Belu es Patricia: "La Patri no tiene vergüenza de nada y a la Patri a veces le gusta llevarse recuerdos". Se ha llegado a llevar una pinza de hielos, pero también el cartel de un pueblo. ¿E Izan? O Carrasco, como le llama Belu: "Es muy pacífico, pero no le enfades".

Close Friends Close Friends - Belén Santo e Izan Oviedo se enfrentan al juego de las pizarras Ver ahora

Otra pregunta que da juego es la de quién es más probable que se líe con un famoso. Izan Oviedo ha aprovechado para mandar un mensaje: "Te he hecho un amarre, o sea que ya puedes seguir las energías que te llegan". El creador de contenido hizo un amarre a otra persona para que le escribiera y, según cuenta, funcionó.

Durante la conversación, Belén Santo también ha hablado del bullying que sufrió de pequeña. Nació en Uruguay, pero su familia se mudó primero a Italia y luego a un pueblo del País Vasco. Fueron los primeros inmigrantes en llegar allí. El acoso llegó, según explica, a "perseguirnos a casa y meter piedras dentro de bolas de nieves y tirárnoslas", mientras su hermano protegía con un paraguas a Belu.

Los mejores programas están en En Play

Close Friends es una de las últimas incorporaciones a la parrilla de En Play. Después de estrenarse con una edición especial dedicada al Benidorm Fest, el videopodcast de Dani Gordo y Alfon de la Rocha recibe a invitados y mejores amigos para descubrir la cara más desconocida de artistas, creadores de contenido y rostros destacados del panorama digital y cultural. La premisa del formato parte de una verdad universal: nadie conoce mejor a una figura pública que su entorno de confianza.