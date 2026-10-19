Coque Malla protagoniza por primera vez una obra de teatro, 'La ópera de los tres centavos'

Se ha dado la tormenta perfecta para que el cantante Coque Malla deje, por un tiempo, sus proyectos musicales para convertirse en el protagonista de la obra teatral La ópera de los tres centavos. Así lo ha explicado en Atención Obras: “Coincidieron una serie de cosas que normalmente es difícil que coincidan. Yo estaba empezando a sentir un poco rueda de hámster con mi trabajo.”

Estaba en ese momento de querer romper la rutina

Fue en ese bucle cuando el director Mario Vega, con el que el músico ya había trabajado, le ofreció participar en el montaje. “Yo justo estaba en ese momento de querer romper la rutina, pero al mismo tiempo no saber cómo hacerlo”, asegura Malla en el programa presentado por Cayetana Guillén Cuervo.

El reto más difícil de Coque Malla

Esta es la primera vez, en su carrera teatral, que Coque Malla encarna un papel protagonista principal. Interpreta al carismático gánster Mackie Navaja en la adaptación de la obra, con música de Kurt Weill y libreto en alemán de Bertolt Brecht, que se estrenó en Berlín en 1928, en una época convulsa.

Coque Malla con Cayetana Guillén Cuervo en el plató de 'Atención Obras't

Según comenta el cantante, la interpretación ha sido un “proceso difícil”, pero sabía que iba a llegar a medida que iba evolucionando. Sin embargo, asegura que “la parte vocal ha sido la más dura” porque las melodías son muy complejas y no han podido bajar la tonalidad, que no es la suya, para respetar el legado de la obra original. “No se puede bajar ni medio tono las canciones”, relata.

Yo al principio lo pasé mal

“Yo al principio lo pasé mal porque toda esa imperfección que el rock y el pop agradece, no solo permite, aquí no. Aquí hay que pegar la nota y que mantener la nota. No es ópera, pero sí requiere una técnica que yo no tengo y que he ido teniendo que trabajar”, detalla Coque Malla. “Estoy empezando ahora, después de hacer la función todos los días, a sentir seguridad a la hora de cantar las canciones”, añade.

El teatro ha estado siempre en su vida

Malla se pone en la piel de un personaje muy carismático, cínico y despiadado. Mackie Navaja es el líder de una banda de criminales de los bajos fondos de Londres. Un tipo que tiene todos los adjetivos peyorativos, pero a la vez es encantador, seductor y mujeriego. “Representa cosas que todos tenemos dentro. Lo que pasa es que Bertolt Brecht las pone ahí delante, sin pudor”, describe el actor. “Nos retrata de manera cruel, cosa que es sanísimo enfrentarse a ello. Enfrentarse a nosotros mismos en nuestras facetas más oscuras creo que es muy sano y muy revelado”, considera.

La ópera de los tres centavos estará en el Teatro Infanta Isabel de Madrid hasta el 1 de noviembre. Luego, las funciones seguirán por Burgos el 22 de noviembre y Gijón el 12 y el 13. La gira continuará por otras ciudades de España durante un año.