La última película de Clint Eastwood y una de las mejores: entra en la sala para ver al 'Jurado número 2'

Jurado número 2 es un peliculón por méritos propios: su protagonista se enfrenta a un dilema moral cuando le toca ser jurado en un juicio y se da cuenta de que él mismo podría ser el culpable del asesinato que debe juzgar. Tiene una trama fascinante, unos actores de primera línea y encima forma parte de la historia del cine. ¿Por qué? Jurado número 2 es la última película de un director incombustible, uno que durante años ha plantado cara a todo aquel que se atrevía a hablar de su hipotética jubilación: Clint Eastwood.

Era un secreto a voces desde que se anunció la cinta. Muchos especulaban sobre si este apasionante thriller judicial sería el broche final a su prolífica carrera, pero la confirmación no llegó hasta mucho después de su estreno por medio de su hijo mayor. Clint Eastwood había dicho adiós al cine y lo había hecho con una película tensa y reflexiva que ponía en el centro, como ya hiciera en Mystic River, la resolución de un crimen.

La historia detrás de Jurado número 2 La última película de Clint Eastwood es la primera de Jonathan A. Abrams como guionista. Jurado número 2 nació de su experiencia en los tribunales: después de ayudar a un amigo suyo fiscal a pulir un alegato final y así ganar un caso, Abrams empezó a asistir a sus juicios. Toni Collette y J.K. Simmons en 'Jurado número 2' Un día vio cómo, en el momento de seleccionar un jurado, los candidatos buscaban excusas para evitar ser elegidos. "¿Qué podrías decirle al juez ahora mismo para que te descartaran?", pensó entonces Abrams, como más tarde recordaría ante GQ. La respuesta se le ocurrió al momento: ser culpable del crimen que se juzga. Esa es precisamente la premisa de Jurado número 2. Justin Kemp, un hombre que va a ser padre y que tuvo problemas con el alcohol, empieza a sospechar en pleno juicio que él podría haber atropellado a la víctima del caso que juzga y no el novio de esta, acusado de asesinato. ¿Confesar o mantenerse en el jurado para manipular el veredicto? El juicio avanza y Justin Kemp está cada vez más acorralado.

El reencuentro de Nicholas Hoult y Toni Collette Nicholas Hoult y Toni Collette protagonizan un duelo de alta tensión. Él interpreta a un jurado, casado y futuro padre, que puede ser culpable. Ella, a la fiscal del caso, quien también se juega mucho: conseguir el veredicto de culpabilidad parece clave para conseguir ser fiscal del distrito. Toni Collette y Nicholas Hoult en 'Jurado número 2' Jurado número 2 es su reencuentro: 22 años antes interpretaron a madre e hijo en Un niño grande, nada ver con sus personajes en el thriller. Toni Collette confesaba estar muy orgullosa de Nicholas Hoult al volver a trabajar juntos. "Hemos podido hacernos amigos de verdad, ha sido un regalo maravilloso", decía a Entertainment Weekly. Toni Collette y Nicholas Hoult en 'Un niño grande'

La hija de Clint Eastwood también sale Hoult y Collette están rodeados de un montón de estrellas: J.K. Simmons, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Leslie Bibb, Chris Messina... ¿Quién podría perderse la última película de Clint Eastwood? Kiefer Sutherland directamente le escribió una carta para pedirle un papel. Así consiguió que lo fichara como padrino del protagonista en Alcohólicos Anónimos. Destaca también la víctima del caso. La interpreta Francesca Eastwood, la hija del legendario director y la actriz Frances Fisher. Ha participado en Twin Peaks: El regreso, Tiempo o la serie Fargo, en la que su madre hacía del mismo personaje con mayor edad. Ya había podido trabajar con su padre en Ejecución inminente, pero era muy pequeña y tenía un papel pequeño. Clint Eastwood le confía un rol más importante en Jurado número 2, su 40ª y última película.