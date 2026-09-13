Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 14 de septiembre: Bárbara conoce a un chico en un baile

La alianza entre Mercedes y Victoria y el compromiso de Alejo y Luisa han dejado las emociones muy arriba en 'Valle Salvaje'. Ahora, puede que haya problemas en el paraíso: alguien sospecha de que Mercedes y Victoria estén involucradas en la desaparición de Dámaso, y esto podría obligarlas a tomar una drástica decisión. Además, la declaración de Manuela ante su padre en la que le confesó que estaba enamorada de alejo puede tener consecuencias funestas para la pareja.

Bárbara, por su parte, ha sido invitada a un gran baile de la Corte, en el que conocerá a un misterioso muchacho con el que pueden saltar chispas... aunque no está claro de qué tipo. No te pierdas otra semana trepidante en 'Valle Salvaje'.

Capítulo 485 del lunes 14 de septiembre Don Hernando advierte a Enriqueta: no permitirá que Rafael ceda la Casa Grande. Mientras, Enriqueta señala a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo, que acorrala a la duquesa hasta hacerla dudar… ¿estará a punto de confesarlo todo? Hernando revela en público el beso entre Alejo y ManuelaRTVE

Capítulo 486 del martes 15 de septiembre Manuela logra convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta en nombre de los de Guzmán. Mientras, Victoria, fuera de control, estalla contra Enriqueta por haber delatado a Mercedes… ¿qué consecuencias tendrá su furia? Pepa y Francisco dejan solos a Leonor y MartínRTVE

Capítulo 487 del miércoles 16 de septiembre El capitán señala a Mercedes y Victoria como sospechosas de la desaparición de Dámaso y Hernando se ofrece acelerar la acusación… Victoria comprende que no hay escapatoria, por lo que decide huir del Valle de inmediato. ¿Logrará hacerlo a tiempo? Victoria propone a Mercedes salir esa misma noche del valleRTVE

Capítulo 488 del jueves 17 de septiembre Luisa ayuda a Bárbara a prepararse para el baile, pero sufre en silencio por el beso entre Alejo y Manuela. Por otro lado, el capitán Escobedo reúne a todos para dar la noticia: han encontrado a Dámaso… ¿vivo o muerto? Bárbara propone a Luisa acompañarle al baileRTVE