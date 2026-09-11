Lazos de sangre en 'Los huérfanos', la nueva novela de Carmen Mola

¿Qué hilos invisibles unen Belfast y Marbella? En la nueva novela negra de Carmen Mola (es decir, de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero), las dos ciudades son los ejes criminales de una poderosa familia dedicada a los juegos ilegales. Página Dosentrevista a los tres autores, que nos hablan de su nueva novela, Los huérfanos (Planeta), una historia de lealtad y sangre. En su octavo libro, los tres escritores se adentran de lleno en las entrañas del crimen organizado.

Crimen organizado instalado en Marbella La trama arranca en el corazón de un orfanato degradado de Belfast, donde tres niños crecen acorralados por el miedo y la brutalidad institucional. Allí solo sobreviven los más espabilados y los más violentos. Su miedo y soledad crea un vínculo imborrable entre ellos, y prometen protegerse y guardarse lealtad. Es el germen de una temible alianza criminal. Su apodo nace casi de manera natural: los bajos fondos y las autoridades los llamarán “los huérfanos”. Pasan los años. Los protagonistas dirigen un sofisticado entramado ilegal y corrupto que entra en tratos con las mafias irlandesas y chinas. El centro de sus operaciones es Marbella, una ciudad de contrastes donde el lujo convive con una cara oscura. Se disputan el territorio con otra familia, los Pastor. Uno de los tres huérfanos, Trevor Strummer, es acusado de un asesinato en Madrid. Su detención desencadena la investigación de la fiscal Laura Pastor, que al indagar en el caso destapa una oscura red de secretos conectada con su propia familia.