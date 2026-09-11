Lazos de sangre en 'Los huérfanos', la nueva novela de Carmen Mola
- El thriller Los huérfanos retrata las familias que mueven los hilos en los negocios corruptos de Marbella
- Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero recrean el pasado de una protagonista traumatizada
¿Qué hilos invisibles unen Belfast y Marbella? En la nueva novela negra de Carmen Mola (es decir, de Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero), las dos ciudades son los ejes criminales de una poderosa familia dedicada a los juegos ilegales. Página Dosentrevista a los tres autores, que nos hablan de su nueva novela, Los huérfanos (Planeta), una historia de lealtad y sangre. En su octavo libro, los tres escritores se adentran de lleno en las entrañas del crimen organizado.
Crimen organizado instalado en Marbella
La trama arranca en el corazón de un orfanato degradado de Belfast, donde tres niños crecen acorralados por el miedo y la brutalidad institucional. Allí solo sobreviven los más espabilados y los más violentos. Su miedo y soledad crea un vínculo imborrable entre ellos, y prometen protegerse y guardarse lealtad. Es el germen de una temible alianza criminal. Su apodo nace casi de manera natural: los bajos fondos y las autoridades los llamarán “los huérfanos”.
Pasan los años. Los protagonistas dirigen un sofisticado entramado ilegal y corrupto que entra en tratos con las mafias irlandesas y chinas. El centro de sus operaciones es Marbella, una ciudad de contrastes donde el lujo convive con una cara oscura. Se disputan el territorio con otra familia, los Pastor. Uno de los tres huérfanos, Trevor Strummer, es acusado de un asesinato en Madrid. Su detención desencadena la investigación de la fiscal Laura Pastor, que al indagar en el caso destapa una oscura red de secretos conectada con su propia familia.
Una marca propia con giros inesperados y tensión constante
La idea de Carmen Mola nació en 2017, cuando los guionistas Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero decidieron lanzarse a una aventura de creación colectiva. A lo largo de estos años, los tres autores han continuado con sus proyectos personales. Ganadores del Premio Planeta 2021 con La Bestia, los tres escritores han creado una marca con identidad propia de giros inesperados y tensión narrativa constante.
Como ocurre en sus novelas anteriores, el argumento va más allá de una mera investigación criminal, sino que implica un trauma familiar. En este caso, la lucha de una hija por redimir a su madre y confrontar a un padre que representa todo lo que ha intentado dejar atrás. «Conviven muchos temas porque los escritores que también hemos sido guionistas tenemos pánico al vacío, a que el lector se aburra. Que nunca se pare la trama», afirma Jorge Díaz en la entrevista a Página Dos. En esta historia todos los personajes deberán elegir: justicia o venganza, pasado o presente, lealtad o sangre. Los huérfanos pone sobre la mesa una recurrente pregunta sobre el mal: el villano, ¿nace o se hace?